Controlli anti Dengue a Fiumicino: disinfettati gli aerei

Aumento dei casi di Dengue: Fiumicino intensifica le misure di sicurezza aeroportuale

Il livello di vigilanza all’aeroporto di Fiumicino è stato innalzato a causa dell’aumento globale dei casi di Dengue. In particolare, i Paesi in cui è “frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia Dengue”, come Brasile ed Argentina, sono stati posti sotto stretta sorveglianza. Questa decisione è stata presa dal Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha dato disposizioni agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera.

Monitoraggio e disinfettazione degli aerei

Tra le misure previste per garantire la sicurezza aeroportuale, vi è un attento monitoraggio sulla disinfettazione degli aerei provenienti dai Paesi a rischio. Questo significa che verranno adottate procedure rigorose per assicurarsi che gli aerei siano adeguatamente disinfettati prima di atterrare a Fiumicino. In questo modo, si ridurrà il rischio di trasmissione della malattia attraverso i voli internazionali.

Interventi straordinari di sorveglianza e sanificazione

Oltre al monitoraggio della disinfettazione degli aerei, verranno valutate eventuali ordinanze per interventi straordinari di sorveglianza, sanificazione e disinfestazione. Queste misure mirano a prevenire la diffusione della Dengue all’interno dell’aeroporto e a proteggere sia i passeggeri che il personale di terra. Saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire un ambiente sicuro e privo di zanzare infette.

Secondo Francesco Vaia, “è fondamentale adottare misure preventive per contrastare la diffusione della Dengue”. La malattia, trasmessa dalle zanzare, può causare sintomi gravi e in alcuni casi può essere letale. Pertanto, è necessario agire con tempestività e determinazione per evitare la propagazione della malattia.

In conclusione, l’aeroporto di Fiumicino ha intensificato le misure di sicurezza aeroportuale a causa dell’aumento dei casi di Dengue a livello globale. Grazie al monitoraggio accurato sulla disinfettazione degli aerei e agli interventi straordinari di sorveglianza e sanificazione, si mira a prevenire la diffusione della malattia all’interno dell’aeroporto. Queste misure sono fondamentali per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di terra.

