Controversia sulla pubblicità dei profilattici a Napoli: stop della Sovrintendenza

Stop alla Pubblicità dei Profilattici a Piazza Plebiscito: Interviene la Sovrintendenza

La Sovrintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha deciso di porre fine alla presenza di un manifesto pubblicitario di profilattici che campeggiava dietro la basilica di San Francesco di Paola, in piazza Plebiscito. Rosalia D’Apice, funzionaria delegata del direttore, ha dichiarato al Mattino che “abbiamo ritenuto che quella pubblicità non sia compatibile con il contesto”.

La decisione ha suscitato un dibattito sia sul web che tra i cittadini, evidenziando le diverse opinioni riguardo alla presenza di un annuncio di profilattici in un luogo di rilevanza storico-culturale come piazza Plebiscito.

La Reazione della Ditta di Marketing e le Possibili Azioni Legal

La ditta di marketing responsabile dell’installazione del manifesto sta valutando la possibilità di fare ricorso alla decisione della Sovrintendenza. L’agenzia Artrade, specializzata in maxi affissioni pubblicitarie, ha assicurato di aver seguito correttamente tutte le procedure autorizzative necessarie.

Tuttavia, la Sovrintendenza ha emesso un preavviso di rimozione del telo pubblicitario, sottolineando che la presenza di tale pubblicità non è in linea con l’ambiente culturale di piazza Plebiscito.

Il Dibattito sull’Incompatibilità della Pubblicità e le Possibili Azioni Legal

In risposta alla decisione della Sovrintendenza, l’avvocato della ditta di marketing ha sollevato interrogativi riguardo alla possibilità di vietare la pubblicità di un prodotto come i profilattici, che svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. L’avvocato ha sottolineato la correttezza delle autorizzazioni ottenute e la volontà di valutare un eventuale ricorso.

La questione sollevata riguarda il confine tra la libertà di espressione pubblicitaria e il rispetto dell’ambiente circostante, portando alla luce un dibattito su come conciliare la promozione commerciale con il contesto storico e culturale in cui si inserisce.

About The Author