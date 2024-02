Convegno Fiagop: Giornata oncologia pediatrica e Rete nazionale

Convegno sulla Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l’oncoematologia pediatrica

Nella Sala Regina di Montecitorio si è tenuto il convegno “Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l’oncoematologia pediatrica”, organizzato da Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica) in occasione della Giornata mondiale contro il cancro pediatrico. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè, che ha inaugurato i lavori.

Durante il convegno, sono stati affrontati temi cruciali riguardanti la lotta contro i tumori rari nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica. L’obiettivo principale dell’incontro era quello di analizzare le criticità attuali e le prospettive future per migliorare la cura e la qualità della vita dei bambini affetti da queste malattie.

Tra i relatori presenti, si è distinto il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sottolineato l’importanza di una rete nazionale per affrontare in modo efficace la sfida dei tumori rari nei bambini. Ha evidenziato l’importanza di una collaborazione tra le diverse figure coinvolte, come medici, ricercatori e associazioni di genitori, per garantire una diagnosi precoce e un trattamento adeguato.

La viceministro del lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare per affrontare le esigenze dei bambini affetti da tumori rari. Ha evidenziato la necessità di fornire supporto psicologico e sociale non solo ai pazienti, ma anche alle loro famiglie, durante tutto il percorso di cura.

La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha sottolineato l’importanza di garantire l’inclusione sociale dei bambini affetti da tumori rari. Ha evidenziato la necessità di promuovere politiche che favoriscano l’accesso all’istruzione e all’occupazione per questi bambini, al fine di garantire loro un futuro migliore.

Impegno per la lotta contro il cancro pediatrico

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro il cancro pediatrico e per promuovere la ricerca scientifica in questo campo. Come ha sottolineato il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè: “È fondamentale unire le forze per combattere il cancro pediatrico e garantire ai bambini malati le migliori cure possibili“.

Durante l’evento, sono state evidenziate le sfide che ancora persistono nella diagnosi e nel trattamento dei tumori rari nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica. È emersa la necessità di investire in ricerca e innovazione per migliorare le terapie disponibili e aumentare le possibilità di guarigione per i bambini affetti da queste malattie.

Collaborazione per un futuro migliore

Il convegno ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni di genitori, medici e ricercatori per affrontare in modo efficace la sfida dei tumori rari nell’oncoematologia pediatrica. Come ha affermato Fiagop: “Solo lavorando insieme possiamo fare la differenza nella vita dei bambini affetti da tumori rari“.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto e di condivisione di esperienze tra i diversi attori coinvolti nella cura dei bambini affetti da tumori rari. Ha permesso di individuare le criticità attuali e di individuare possibili soluzioni per migliorare la qualità della vita di questi bambini e delle loro famiglie.

In conclusione, il convegno sulla Rete nazionale tumori rari ha rappresentato un’importante occasione per promuovere la lotta contro il cancro pediatrico e per discutere delle criticità e delle prospettive per l’oncoematologia pediatrica. Ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le diverse figure coinvolte e ha sottolineato la necessità di investire in ricerca e innovazione per garantire un futuro migliore ai bambini affetti da tumori rari.

