Convegno “Sanità e Servizi Sociali nella provincia di Frosinone”: un appuntamento centrale per il futuro del territorio

Ultimo aggiornamento il 25 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Il prossimo venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17:00, si terrà a Frosinone il convegno “Sanità e Servizi Sociali nella provincia di Frosinone”

L’evento è dedicato al confronto istituzionale e alla discussione sul futuro del sistema socio-sanitario locale.

L’incontro avrà luogo presso la Sala “Paolo Colapietro” (Campo CONI), in Via G.B. Grappelli.

L’obiettivo del convegno è analizzare lo stato attuale della sanità territoriale, approfondire le principali criticità e individuare strategie e soluzioni per migliorare i servizi rivolti ai cittadini.

Perché questo convegno è importante per Frosinone

Il tema della sanità pubblica è oggi uno dei più urgenti e discussi, soprattutto nelle province in cui il territorio lamenta carenze strutturali, liste d’attesa lunghe e mancanza di personale sanitario.

Allo stesso modo, i servizi sociali richiedono interventi mirati per contrastare fragilità, solitudine, marginalità e per garantire un accesso equo al welfare.

I protagonisti del dibattito e il loro contributo

L’incontro vedrà la partecipazione dell’On. Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che porterà una prospettiva nazionale sulle politiche del welfare e sui percorsi di riforma in atto.

Sarà presente anche Massimiliano Maselli, Assessore dell’Inclusione Sociale e dei Servizi alla Persona della Regione Lazio, che illustrerà lo stato dei programmi regionali e gli interventi previsti per rafforzare la rete dei servizi sul territorio.

Un ulteriore contributo arriverà da Edy Palazzi, Consigliera Regionale del Lazio e Vicepresidente della V Commissione, che offrirà una panoramica sui lavori del Consiglio regionale e sul ruolo delle istituzioni nella valorizzazione delle comunità locali.

Temi centrali del convegno

Lo stato della sanità territoriale

Durante il confronto verrà dedicato ampio spazio all’analisi delle condizioni in cui operano oggi le strutture sanitarie della provincia. Saranno affrontati argomenti come la gestione delle liste d’attesa, la carenza di operatori sanitari, la necessità di un maggiore coordinamento tra strutture e la richiesta sempre più urgente di servizi territoriali che possano avvicinare le cure ai cittadini.

Il futuro dei servizi sociali nella provincia

Altrettanto rilevante sarà la riflessione sui servizi dedicati alle persone fragili, agli anziani e alla disabilità. Si discuterà dell’importanza di potenziare i servizi domiciliari, di migliorare il supporto alle famiglie e di promuovere modelli di welfare più inclusivi e sostenibili, capaci di rispondere a bisogni complessi e in continua evoluzione.

Un invito a partecipare per contribuire al cambiamento

La partecipazione dei cittadini è considerata un elemento essenziale del convegno, perché solo attraverso un confronto aperto e partecipato è possibile costruire politiche realmente efficaci. La presenza dei cittadini consentirà di dare voce alle esigenze reali del territorio e di arricchire il dibattito con testimonianze e osservazioni dirette. e più vicino ai bisogni delle persone.