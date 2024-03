Copasir in missione in Israele e Palestina - Occhioche.it

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha ufficialmente avviato la sua importante missione in Israele e presso l’Autorità nazionale palestinese. Gli incontri istituzionali si terranno a Tel Aviv, Gerusalemme e Ramallah, coinvolgendo le figure chiave dei due territori in un confronto cruciale sulle implicazioni per la sicurezza nazionale legate al conflitto in Medio Oriente. Un viaggio che potrebbe avere conseguenze significative in un contesto geopolitico complesso.