Coppa Italia Techno 293 e iQFOIL sul Lago di Bracciano: 180 giovani talenti del windsurf attesi nel Lazio

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

Il grande windsurf giovanile arriva sul Lago di Bracciano. Dal 29 al 31 maggio 2026 le acque del lago laziale ospiteranno la Coppa Italia Techno 293 & iQFOIL, evento nazionale dedicato alle nuove promesse della vela olimpica.

La manifestazione, organizzata dal Circolo Planet Sail Bracciano, vedrà la partecipazione di circa 180 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in una competizione che unirà sport, innovazione e sostenibilità ambientale.

Il Lago di Bracciano protagonista della vela olimpica giovanile

Per tre giorni Bracciano diventerà il punto di riferimento del windsurf italiano giovanile, accogliendo alcuni dei migliori talenti emergenti delle classi Techno 293 e iQFOIL.

L’evento conferma il ruolo sempre più centrale del Lago di Bracciano nel panorama degli sport velici nazionali grazie alle sue condizioni favorevoli e alla crescente attenzione verso le discipline outdoor e sostenibili.

La competizione richiamerà non solo atleti e allenatori, ma anche famiglie, appassionati e operatori del settore sportivo, con importanti ricadute positive per il territorio.

Le spettacolari tavole foil protagoniste della Coppa Italia iQFOIL

Grande attenzione sarà rivolta alla classe iQFOIL, la nuova disciplina olimpica del windsurf caratterizzata dalle innovative tavole foil.

Grazie a una speciale pinna alare immersa sotto la tavola, gli atleti riescono infatti a sollevarsi sull’acqua, raggiungendo velocità elevate e regalando uno spettacolo unico.

Accanto all’iQFOIL ci sarà anche la Techno 293, categoria storica dedicata ai giovani windsurfer e fondamentale per la crescita delle future generazioni della vela italiana.

Sport e sostenibilità al centro dell’evento di Bracciano

La Coppa Italia Techno 293 & iQFOIL rappresenta anche un’importante occasione per promuovere i valori della sostenibilità ambientale e della tutela del Lago di Bracciano.

Gli sport velici sono infatti sempre più legati a un modello di sviluppo sostenibile, capace di valorizzare il rapporto tra natura, attività sportiva e innovazione tecnologica.

L’evento punta così a sensibilizzare giovani atleti e pubblico sull’importanza della tutela ambientale attraverso una pratica sportiva a basso impatto.

Planet Sail Bracciano organizza la grande festa del windsurf giovanile

A organizzare la manifestazione sarà il Circolo Planet Sail Bracciano, realtà sportiva che negli anni si è affermata come punto di riferimento per la vela e il windsurf nel Lazio.

L’arrivo di 180 atleti provenienti da tutta Italia trasformerà Bracciano in una vera capitale del windsurf olimpico giovanile, offrendo tre giornate di gare, adrenalina e spettacolo sulle acque del lago.

Un appuntamento che conferma il crescente interesse verso le discipline veliche olimpiche e il ruolo strategico del Lazio nel panorama degli sport acquatici nazionali.