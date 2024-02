Corona: danneggiò ambulanza, pena convertita in multa

Fabrizio Corona condannato a una multa di 60mila euro

Fabrizio Corona, ex agente fotografico noto come il “re dei paparazzi”, è stato condannato a una multa di 60mila euro da pagare entro un anno. La condanna è stata inflitta per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, commessi l’11 marzo 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva deciso che Corona dovesse tornare in carcere, ma quel giorno lui ha reagito violentemente, ferendosi alle braccia, urlando e danneggiando un’ambulanza. I video di queste scene sono stati documentati.

La condanna a 7 mesi convertita in multa

La condanna iniziale di 7 mesi è stata convertita in una multa su richiesta della difesa di Fabrizio Corona. Il giudice Cristina Dani lo ha assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale e di tentata evasione dal reparto di psichiatria in cui era stato ricoverato dopo l’episodio. L’ex paparazzo è tornato in libertà il 23 settembre dopo aver scontato tutte le pene definitive. Tuttavia, il 21 marzo è prevista un’udienza per decidere se applicare a Corona la misura della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, con l’obbligo di soggiorno e di firma due volte a settimana.

Il futuro di Fabrizio Corona

Nonostante la condanna e le pene scontate, il futuro di Fabrizio Corona rimane incerto. L’ex agente fotografico ha avuto una carriera controversa, ma ha anche dimostrato di saper suscitare interesse e attenzione. La sua storia ha destato curiosità e dibattiti nel mondo dell’intrattenimento. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi per lui e se riuscirà a riscattarsi. Come ha affermato il suo avvocato Ivano Chiesa: “Fabrizio Corona è pronto a ricominciare e a dimostrare di essere una persona diversa“.

About The Author