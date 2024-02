Corpo quinto operaio trovato: Cdm approva norme sicurezza lavoro

Trovato il corpo dell’ultimo operaio disperso nel crollo del cantiere Esselunga a Firenze

Nel tardo pomeriggio di oggi, le squadre dei Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell’ultimo operaio disperso nel tragico crollo del cantiere del supermercato Esselunga a Firenze. Si tratta di Bouzekri Rachimi, un uomo di 56 anni di nazionalità marocchina. Con questo ritrovamento, il bilancio definitivo della tragedia avvenuta venerdì scorso si attesta a cinque vittime e tre feriti.

Paghe basse e lavoro in nero nel cantiere di via Mariti a Firenze

Il fratello di una delle vittime di origine magrebina del cantiere di via Mariti a Firenze ha sollevato gravi accuse riguardo alle condizioni di lavoro nel settore edile. Mohamed Toukabri, fratello della vittima tunisina di 54 anni, ha denunciato paghe basse e un’elevata percentuale di retribuzione in nero, evidenziando un problema diffuso nell’edilizia, soprattutto nei subappalti che coinvolgono la manodopera extracomunitaria. Questo scenario si aggiunge ai problemi di sicurezza presenti nei luoghi di lavoro.

Il fratello della vittima ha dichiarato: “Viveva a Bergamo, mi raccontava che partiva ogni mattina con un furgone con altri per raggiungere Firenze, poi la sera tornava a casa, per poi ripartire la mattina dopo. Era un lavoro duro, così diceva, non guadagnava tanto, metà soldi glieli davano regolarmente, l’altra metà invece erano in nero”.

Nuove norme in arrivo per contrastare il lavoro irregolare nel settore edile

Il prossimo Consiglio dei ministri discuterà delle nuove norme volte a contrastare il lavoro irregolare nel settore edile. I tecnici del governo stanno attualmente lavorando su queste misure, che prevedono una stretta per ridurre le pratiche illegali legate ai subappalti. La revisione normativa riguarderà il lavoro sommerso, i contratti di lavoro e la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, al momento non sono previste misure riguardanti il reato di omicidio sul lavoro o l’istituzione di una superprocura.

Con il recupero del corpo dell’ultimo disperso, il bilancio finale della tragedia si è definitivamente fissato a cinque vittime e tre feriti gravi. Le operazioni di ricerca hanno visto l’impiego di mezzi speciali per rimuovere il cemento in un’area specifica del cantiere, dove è stato ritrovato il cadavere dopo cinque giorni di ricerche intensi.

