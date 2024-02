Corso Internet: Educare genitori per un uso responsabile del web

L’importanza dell’educazione digitale per i genitori

In Italia, quasi l’80% dei bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni accede a Internet quotidianamente, principalmente tramite smartphone. Tuttavia, nonostante l’ampio utilizzo della rete, l’Italia si posiziona quart’ultima nella mappa europea delle competenze digitali dei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Pertanto, diventa sempre più importante per i genitori educare i propri figli a un utilizzo responsabile e sano di Internet e degli strumenti digitali.

Il nuovo percorso educativo di WindTre

Per affrontare questa sfida, WindTre si impegna a informare e formare cittadini consapevoli sull’utilizzo corretto di Internet. A tal fine, l’azienda ha lanciato nel 2018 l’iniziativa NeoConnessi, in collaborazione con la Polizia di Stato e esperti in psicologia, pedagogia, tecnologia e didattica. L’obiettivo di NeoConnessi è quello di accompagnare i bambini nel loro primo approccio al mondo digitale. Quest’anno, l’iniziativa si amplia ulteriormente con un nuovo percorso educativo per i genitori.

Il corso “PerCorso Famiglie digitali oggi: navigare insieme in sicurezza”

Il corso, intitolato “PerCorso Famiglie digitali oggi: navigare insieme in sicurezza”, è composto da 10 moduli formativi realizzati con il supporto di esperti del settore. I genitori possono accedere gratuitamente al corso online, che copre argomenti come la gestione del tempo trascorso davanti agli schermi, l’uso responsabile della rete e il ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro digitale. Al termine del corso, i genitori possono ottenere un badge che certifica le competenze acquisite e dimostra il loro impegno attivo nel garantire un ambiente digitale sicuro per i propri figli.

Questo nuovo percorso educativo offerto da WindTre rappresenta un’opportunità interessante e utile per i genitori che desiderano acquisire le competenze necessarie per guidare i propri figli in un utilizzo responsabile di Internet. Educare i bambini a un utilizzo consapevole della rete è fondamentale per garantire la loro sicurezza e benessere nel mondo digitale in continua evoluzione.

