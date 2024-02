Corte d’Appello nega trascrizione bimbi con due mamme: valore solo biologica

Corte d’Appello di Milano: solo la madre biologica riconosciuta come genitore

La Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello presentato dalla procura di Milano, guidata da Marcello Viola, riguardante la trascrizione dei figli di tre coppie con due madri. La decisione della corte stabilisce che solo la madre biologica sarà riconosciuta come genitore.

La decisione della Corte d’Appello

La sezione Persone minori e famiglie della Corte d’Appello milanese, composta dai magistrati Fabio Laurenzi (presidente), Alessandra Arceri e Maria Vicidomini (consiglieri), si è pronunciata su tre ricorsi riguardanti la rettificazione delle iscrizioni sul Registro dello Stato civile per la doppia maternità ottenuta attraverso la fecondazione assistita all’estero. La corte ha dichiarato “illegittima l’iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino”. Tuttavia, il riconoscimento del figlio da parte della madre partoriente rimane valido, mentre la madre non partoriente può accedere alla procedura di adozione solo in casi particolari.

Implicazioni per le famiglie arcobaleno

Questa decisione della Corte d’Appello di Milano ha un impatto significativo sulle cosiddette “famiglie arcobaleno”. La questione è stata sollevata dopo che il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare lo scorso aprile che invitava i sindaci a interrompere i riconoscimenti di queste famiglie. Le procure hanno quindi chiesto l’annullamento delle trascrizioni. La corte milanese ha già annullato atti simili riguardanti coppie con due padri, stabilendo che i due padri possono essere riconosciuti solo attraverso l’adozione in casi particolari. Ora, con questa decisione, i bambini coinvolti non avranno più due madri legalmente riconosciute.

Come possiamo vedere, la decisione della Corte d’Appello di Milano ha sollevato importanti questioni legali e sociali riguardo alla definizione di famiglia e al riconoscimento dei genitori. Mentre la madre biologica sarà riconosciuta come genitore, la madre non biologica dovrà fare affidamento sulla procedura di adozione in casi particolari per ottenere il riconoscimento legale. Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sulle famiglie arcobaleno e sollevare ulteriori dibattiti sulla legislazione in materia di famiglia e diritti LGBTQ+.

