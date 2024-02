Corte di Albany ascolta appello Weinstein

Harvey Weinstein fa ricorso per revocare la condanna per stupro

Quasi quattro anni dopo la sua condanna per stupro, Harvey Weinstein sta facendo ricorso in tribunale per cercare di annullare il verdetto che lo ha condannato a due decenni di prigione. L’ex produttore cinematografico sta sostenendo davanti alla corte di appello statale di Albany che nel 2020 il giudice ha violato i suoi diritti a un processo equo, cedendo alle pressioni del movimento #MeToo, che è stato scatenato dalle accuse di numerose donne che lo hanno accusato di molestie sessuali.

La deposizione di tre donne non coinvolte nel processo

Durante il processo, che si è concluso il 24 febbraio 2020 a Manhattan, il giudice ha ammesso le testimonianze di tre donne che non erano direttamente coinvolte nel caso legale. Inoltre, il giudice ha sostenuto che l’accusa avrebbe avuto il potere di interrogare Weinstein su altre presunte cattive condotte se l’ex magnate di Hollywood avesse deciso di testimoniare, cosa che invece non ha fatto.

Weinstein sconta la pena in carcere

Weinstein, che ora sta cercando di far riesaminare il processo, è stato condannato a 23 anni di prigione e sta scontando la sua pena in un carcere statale a 160 chilometri a nord di Albany, la capitale dello stato di New York. Lo scorso anno, è stato condannato anche a Los Angeles a 16 anni di carcere in seguito alle accuse dell’attrice e modella russa Evgeniya Chernyshova.

La seconda condanna significa che l’ex produttore, che ha 71 anni, passerà il resto della sua vita in carcere se la corte di New York non gli darà ragione nel suo ricorso.

