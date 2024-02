Corte Suprema potrebbe fermare corsa di Trump alle elezioni USA 2024

La Corte Suprema Usa potrebbe fermare la corsa di Donald Trump verso la Casa Bianca

La Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe avere un ruolo cruciale nelle elezioni presidenziali del 2024, fermando la corsa di Donald Trump verso la Casa Bianca. Questa sarebbe la prima volta dopo il famoso braccio di ferro legale del 2000 che i supremi giudici si trovano ad avere un impatto così significativo sull’esito delle elezioni. Nel dicembre del 1997, la Corte Suprema decise di bloccare il riconteggio dei voti in Florida, garantendo così la vittoria a George Bush. Ora, i giudici sono chiamati ad intervenire sulla possibilità che Trump possa partecipare alle elezioni.

L’udienza sull’ineleggibilità di Trump

Oggi, 8 febbraio, si terrà un’udienza cruciale presso la Corte Suprema, in cui verranno esaminati gli argomenti riguardanti l’ineleggibilità di Trump a causa del suo coinvolgimento nell’insurrezione del 6 gennaio 2021. In quell’occasione, i sostenitori di Trump presero d’assalto il Congresso per impedire la certificazione ufficiale della vittoria di Joe Biden. Trump ha presentato un ricorso contro la sentenza della Corte Suprema del Colorado che ha stabilito la sua ineleggibilità in diversi stati, invocando la sezione 3 del 14° emendamento, che vieta ai funzionari pubblici che hanno partecipato a “insurrezioni o ribellioni” di candidarsi nuovamente.

Il nodo dell’immunità e i processi contro Trump

La Corte Suprema dovrà anche decidere sulla questione dell’immunità di Trump dalle accuse mosse nei suoi confronti dal procuratore speciale Jack Smith per i suoi tentativi di rovesciare i risultati elettorali del 2020. I tre giudici della Corte d’appello del circuito di Washington hanno stabilito che la richiesta di immunità di Trump è infondata. Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sul futuro della candidatura di Trump. Inoltre, si attendono altre decisioni importanti riguardo ai numerosi processi a cui Trump è sottoposto. Tra questi, la sentenza riguardante i danni che Trump e la sua Trump Organization dovranno pagare per frode fiscale e manipolazione del valore dei beni. Inoltre, ci sono processi in corso in Georgia e New York, in cui Trump è accusato di aver cercato di sovvertire i risultati elettorali e di aver pagato una pornostar per il suo silenzio su una relazione extraconiugale.

Secondo gli esperti legali, il caso più debole contro Trump riguarda i soldi versati alla pornostar Stormy Daniels. Tuttavia, con lo slittamento del processo a Washington, questo potrebbe essere il primo dei quattro processi penali a iniziare. La Corte Suprema avrà quindi un ruolo fondamentale nel determinare il futuro politico e legale di Donald Trump.

