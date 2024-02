Corteo a Milano per commemorare 2 anni dall’invasione dell’Ucraina

I manifestanti erano visibilmente coinvolti, avvolti nelle bandiere ucraine e con le donne che indossavano corone di fiori. Uno striscione con la scritta ‘Credi in Ucraina. Agisci per Ucraina’ guidava il corteo, mentre numerosi cartelli esprimevano il dissenso verso la Russia e Putin, con frasi come ‘Non trattiamo con i terroristi’ e ‘Russia terroristi’. Una lunga bandiera gialla e blu apriva la marcia che si sarebbe conclusa in piazza San Babila, dove erano previsti interventi.

Tra i partecipanti, vi erano gruppi provenienti anche da altre città come Modena. Alina, residente in Italia dal 2001, ha raccontato la sua esperienza: sua figlia, di 36 anni, è attiva nell’esercito ucraino e Alina stessa era tornata da Leopoli solo due giorni prima della manifestazione. “Grazie agli italiani che sono con noi e stanno risvegliando l’Occidente – ha dichiarato -, siamo orgogliosi che il mondo capisca l’importanza di sconfiggere Putin. Mia figlia combatte per l’esercito ucraino e ci dice che continueremo a resistere finché non ci sarà un risveglio globale. I nostri giovani sono come i vostri partigiani, è il nostro momento.” Prima della partenza del corteo, i partecipanti hanno intonato l’inno ucraino e scandito frasi come ‘Vittoria per l’Ucraina, vittoria per la Pace’ e ‘Russia Stato terrorista’.