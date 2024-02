Corteo di cento trattori dalla Piana del Sele a Salerno: un segnale di protesta contro la crisi agricola

Protesta dei trattori a Salerno: agricoltori in lotta per il futuro

Una manifestazione di grande impatto si è svolta oggi a Salerno, con un centinaio di trattori provenienti dalla Piana del Sele che hanno attraversato la città per raggiungere piazza della Concordia. Durante il percorso, i trattori hanno attirato l’attenzione suonando i clacson e sventolando una bandiera tricolore. I manifestanti hanno affisso cartelloni con slogan come “Senza agricoltori, no cibo e no futuro per i nostri figli” e “Se anche oggi hai mangiato ringrazia il Signore, è un agricoltore“.

La protesta è stata motivata dalla frustrazione e dalla rabbia degli agricoltori, che si sentono trascurati e maltrattati. Uno dei manifestanti ha dichiarato: “Siamo arrabbiati, ci stanno maltrattando. Ora basta“. Gli agricoltori lamentano la mancanza di riconoscimento del “Made in Italy”, i costi di gestione elevati e la mancanza di sostegno da parte della politica. Nonostante le difficoltà, i manifestanti sono determinati a non arrendersi: “Vediamo se ci saranno risposte tra oggi e domani, altrimenti non molleremo. Continueremo a coltivare e lottare“.

Durante il passaggio dei trattori, la popolazione ha dimostrato il proprio sostegno e incoraggiamento ai manifestanti. Questo gesto ha suscitato emozione tra i partecipanti, che si sentono sostenuti dalla comunità. Come ha affermato uno dei manifestanti: “Porteremo questa lotta fino in fondo“.

La protesta ha coinvolto anche rappresentanti delle aziende bufaline della Piana del Sele, che hanno sottolineato l’importanza di comprendere le problematiche degli agricoltori. Uno dei rappresentanti ha dichiarato: “Questa è una minima rappresentanza di chi protesta, siamo orgogliosi del nostro lavoro e ci batteremo per avere quello che chiediamo. Noi vogliamo dare un futuro ai nostri e ai vostri figli“.

La manifestazione dei trattori a Salerno è stata un segnale forte e chiaro dell’insoddisfazione degli agricoltori e della loro determinazione a lottare per il proprio futuro. La popolazione ha dimostrato solidarietà e sostegno, riconoscendo l’importanza del settore agricolo per l’economia e la società. Ora spetta alle istituzioni e alla politica ascoltare le richieste degli agricoltori e trovare soluzioni concrete per sostenere il settore agricolo italiano.

