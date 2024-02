Corteo di trattori invade il Raccordo a Roma

Trattori di Riscatto Agricolo in corteo a Roma

I trattori di Riscatto Agricolo hanno preso il via dal presidio di via Nomentana a Roma per un corteo che si è svolto sul Grande Raccordo Anulare. I mezzi erano decorati con bandiere tricolori e sono stati scortati dalle forze dell’ordine.

I trattori si dirigono verso il centro

I trattori di Riscatto Agricolo si sono messi in movimento dal punto di raccolta e si stanno dirigendo verso il centro di Roma. Alcuni mezzi sono rimasti nel presidio, che è stato visitato dal ministro Francesco Lollobrigida.

La protesta dei contadini continua

La protesta dei contadini, rappresentati da Riscatto Agricolo, continua con il corteo dei trattori a Roma. La manifestazione è finalizzata a portare l’attenzione sulle difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. Secondo Riscatto Agricolo, i contadini sono vittime di politiche che favoriscono l’agroindustria a discapito delle piccole aziende agricole.

Durante il corteo, i partecipanti hanno espresso il loro dissenso attraverso slogan e striscioni. Uno dei manifestanti ha dichiarato: “Vogliamo che venga riconosciuto il valore del lavoro dei contadini e che siano messe in atto politiche che tutelino il settore agricolo”. La presenza delle bandiere tricolori sui trattori sottolinea l’importanza di un’agricoltura sostenibile e di qualità per l’Italia.

La visita del ministro Francesco Lollobrigida al presidio di via Nomentana dimostra l’attenzione del governo verso le problematiche del settore agricolo. Il ministro ha ascoltato le richieste dei contadini e ha promesso di fare tutto il possibile per sostenere il settore agricolo italiano.

La protesta dei contadini continua e Riscatto Agricolo si impegna a portare avanti la lotta per una maggiore tutela e valorizzazione del lavoro agricolo. Il corteo dei trattori a Roma è solo uno dei tanti modi in cui il movimento cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle difficoltà che i contadini devono affrontare ogni giorno.

