Corteo per il Riscatto Agricolo sul Raccordo di Roma

Corteo dei trattori a Roma: gli agricoltori abruzzesi si uniscono a Riscatto Agricolo

Stasera si terrà a Roma il tanto atteso corteo dei trattori, organizzato da Riscatto Agricolo. L’orario esatto non è ancora stato stabilito, ma si prevede che avrà luogo intorno alle 21. Roberto Rosati, uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che hanno aderito al movimento, ha confermato l’evento durante il presidio dei trattori su via Nomentana a Roma: “Confermiamo che stasera ci sarà il corteo dei trattori sul Raccordo anulare. Solo l’orario è da stabilire”.

Riscatto Agricolo: l’obiettivo è raggiungere il centro di Roma

Durante il presidio di via Nomentana, Alessio Centini, un altro esponente di Riscatto Agricolo, ha annunciato che questa mattina, intorno alle 10, partiranno con 4 mezzi in rappresentanza del loro gruppo. L’obiettivo è raggiungere il centro di Roma, anche in zona Colosseo. Centini ha spiegato che il percorso sarà deciso in base alle indicazioni delle forze dell’ordine: “Attraverseremo dei punti ‘cardinali’ di Roma poi saranno le forze dell’ordine a dirci dove è meglio passare”. Al presidio sono presenti oltre 500 trattori provenienti da agricoltori di tutta Italia.

Un corteo pacifico per sensibilizzare l’opinione pubblica

Il corteo dei trattori a Roma è un’iniziativa pacifica organizzata da Riscatto Agricolo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che gli agricoltori italiani stanno affrontando. Il movimento mira a promuovere una maggiore attenzione verso il settore agricolo e a chiedere misure concrete per sostenere gli agricoltori e garantire la sopravvivenza delle aziende agricole. Durante il corteo, gli agricoltori sperano di poter esprimere le loro preoccupazioni e le loro richieste in modo pacifico e rispettoso, senza creare disagi o scompiglio.

In conclusione, il corteo dei trattori a Roma organizzato da Riscatto Agricolo rappresenta un’importante occasione per gli agricoltori italiani di far sentire la propria voce e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. L’obiettivo principale è quello di ottenere maggiore attenzione e sostegno per gli agricoltori e le aziende agricole, al fine di garantire la sopravvivenza di un settore fondamentale per l’economia del paese.

