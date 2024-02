Corteo per la pace: Comunità palestinesi del Fvg e Veneto uniti

Corteo per la Pace in Palestina: Comunità Palestinesi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto si Uniscono

Nel pomeriggio, le comunità palestinesi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno organizzato con determinazione il “Corteo per la Pace in Palestina” che ha attraversato le strade del centro di Pordenone, manifestando unità e solidarietà.

I manifestanti si sono riuniti in piazza Risorgimento, dove si è tenuto un comizio di fronte a circa duecento persone. Gli attivisti presenti hanno lanciato appelli per il cessate il fuoco in Palestina, sottolineando l’importanza di porre fine alla violenza e di perseguire la pace.

Manifestazione Pacifica e Partecipativa a Pordenone

La manifestazione si è distinta per la sua pacificità e inclusività, con la presenza di numerose famiglie con bambini che hanno partecipato all’evento senza tensioni. Lo striscione d’apertura recitava “Stop al genocidio”, evidenziando la ferma condanna nei confronti della violenza e dell’oppressione.

Tra i partecipanti, si è notata la presenza del consigliere regionale di Open Fvg, Furio Honsell, che ha espresso solidarietà e sostegno alla causa della pace in Palestina, dimostrando un forte impegno verso la risoluzione dei conflitti.

Senza dimenticare che la pace è un obiettivo comune che richiede il contributo di tutti, eventi come il “Corteo per la Pace in Palestina” rappresentano un passo significativo verso la sensibilizzazione e la promozione di valori di solidarietà e non violenza.

About The Author