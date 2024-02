Corteo trattrori sul Raccordo di Roma: richiesta di incontro con Meloni

Protesta dei trattori a Roma: il corteo si avvicina

La tensione sale mentre si avvicina il momento clou della protesta dei trattori a Roma. Roberto Rosati, uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che aderiscono al movimento Riscatto Agricolo, ha confermato che stasera ci sarà il corteo sul Raccordo Anulare. “Solo l’orario è da stabilire. Dovrebbe essere intorno alle 21”, ha aggiunto. Il movimento ha lanciato un “ultimatum” al governo, chiedendo un incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Tuttavia, a sorpresa, hanno deciso di annullare la manifestazione indetta per oggi nel centro della capitale.

Un’apertura da parte del governo?

Il movimento Riscatto Agricolo ha comunicato nel pomeriggio di voler portare solo una delegazione di 10 trattori a San Giovanni, come simbolo della protesta. La motivazione dietro questa decisione è il desiderio di non creare ulteriori disagi alla città, considerando il grande appoggio ricevuto dai cittadini. Inoltre, sembra che ci sia un’apertura da parte del governo per un tavolo tecnico con la premier e il ministro. Pertanto, il movimento ha deciso di aspettare e ha sottolineato che il loro obiettivo non è la manifestazione, ma l’affrontare seriamente le loro richieste.

Il braccio di ferro continua

Dopo l’ultimatum dato al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per fissare un incontro entro sabato, il movimento Riscatto Agricolo ha minacciato di far circolare i trattori liberamente per la città se non avessero ricevuto risposta. Tuttavia, il ministro ha risposto di aver già incontrato delegazioni di agricoltori e di essere aperto a ulteriori incontri. Nel frattempo, la protesta si estende anche al Festival di Sanremo, con gli agricoltori che minacciano di concentrare tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria a Sanremo se non potranno salire sul palco dell’Ariston.

Nuove divisioni e tensioni nella protesta

La protesta dei trattori non è guidata solo dal movimento Riscatto Agricolo. Da oggi è iniziata la mobilitazione del ‘Cra Agricoltori Traditi’, guidati dall’ex forcone Danilo Calvani. I presidi attorno alla città si stanno riempiendo di trattori in attesa di una manifestazione nella prossima settimana. Nel frattempo, anche la maggioranza politica si divide sulla questione dell’esenzione all’Irpef agricola. Lega e FdI hanno avuto uno scontro dopo lo slittamento dell’emendamento al Milleproroghe. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha criticato il governo per aver cancellato l’esenzione per il 2024. Tuttavia, il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, ha risposto che non ci sono state riserve da parte della maggioranza e che non c’è motivo di incolpare il governo. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha cercato di placare le tensioni, assicurando che si sta valutando un intervento sull’esenzione dell’Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di sostegno.

