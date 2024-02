Cosmoprof: 3.000 aziende da 67 paesi confermano partecipazione

Cosmoprof Worldwide Bologna: La 55a edizione si avvicina con grandi risultati

La 55a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna si avvicina e promette di essere un successo straordinario. Con oltre 3.000 aziende provenienti da 67 paesi che hanno già confermato la loro partecipazione (+4% rispetto al 2023), l’area espositiva è completamente esaurita. Un dato particolarmente significativo è rappresentato dal 35% di nuovi espositori rispetto all’edizione precedente. La manifestazione attira l’attenzione internazionale, con la partecipazione di 30 padiglioni nazionali che presenteranno il meglio della produzione di paesi come Australia, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Spagna, Svezia, Ucraina, Regno Unito, Taiwan, Repubblica Ceca, Romania, Turchia, e Stati Uniti. Inoltre, ci saranno anche nuovi padiglioni provenienti da Estonia, Norvegia, Pacific Island, Palestina e Singapore.

Registrazioni e vendite online in aumento

I risultati positivi in termini di offerta espositiva si riflettono anche nelle registrazioni dei visitatori e nelle vendite online dei biglietti d’ingresso. Il sito di Cosmoprof ha registrato oltre 1,7 milioni di visualizzazioni provenienti da circa 217 paesi in tutto il mondo, registrando un aumento del traffico del +204% in termini di utenti e del +32% in termini di registrazioni rispetto all’edizione precedente. Anche i profili social ufficiali della manifestazione stanno crescendo costantemente, con oltre 400.000 follower in totale.

Nuove date e collaborazioni per l’edizione 2024

Per l’edizione 2024, la biglietteria online è stata aperta in anticipo rispetto agli anni precedenti, ottenendo un notevole aumento delle registrazioni da parte degli operatori internazionali. Attualmente, sono già registrati visitatori provenienti da oltre 110 paesi diversi. La collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane faciliterà la partecipazione di oltre 90 delegazioni con i più importanti importatori, distributori e rivenditori.

Un’altra novità per l’edizione 2024 è il nuovo formato della manifestazione, con l’apertura coordinata di tutti i padiglioni il giovedì 21 marzo. Questo permetterà una maggiore interazione tra le aziende e gli operatori internazionali attraverso tutti i canali distributivi. Inoltre, i padiglioni dedicati al canale professionale di Cosmo Hair Nail & Beauty Salon saranno aperti per 4 giorni e chiuderanno domenica 24 marzo, mentre Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics saranno aperti per 3 giorni e chiuderanno sabato 23 marzo. Questa decisione è stata presa in considerazione dei cambiamenti nelle abitudini degli operatori del settore, in particolare il fatto che il lunedì è un giorno lavorativo per la maggior parte dei saloni professionali. Questo nuovo formato permetterà ai titolari di saloni e operatori di centri estetici di visitare la fiera nei giorni più dedicati al business, giovedì e venerdì.

Cosmoprof Worldwide Bologna è supportata da Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche, nonché da altre importanti associazioni di categoria come Cna, Confartigianato e Camera italiana dell’acconciatura. Queste collaborazioni saranno fondamentali per coinvolgere estetiste e acconciatori nella manifestazione. Grazie a iniziative in partnership con associazioni e media partner del settore, saranno promosse le attività di incoming di operatori italiani, in particolare distributori per i canali professionali e le principali catene di profumeria.

In conclusione, Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, afferma: “Giunta alla 55a edizione, Cosmoprof Worldwide Bologna si appresta a vivere 4 giorni con risultati molto positivi, confermandosi un appuntamento di riferimento mondiale per fornitori, produttori, brand owner, buyer, distributori, rivenditori e operatori interessati a nuove soluzioni per lo sviluppo delle loro attività“. Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, aggiunge: “I risultati raggiunti fino ad oggi sono la migliore testimonianza della qualità del nostro lavoro. Dal 21 al 24 marzo ci prepariamo ad accogliere gli stakeholder a Bologna con enorme entusiasmo, per creare sinergie e guidare il settore attraverso le molteplici trasformazioni del mercato“.

