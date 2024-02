Cosmoprof: Aree speciali per arricchire operatori, dai capelli alle unghie

Cosmoprof Worldwide Bologna 2024: l’evento che si adatta alle esigenze del mercato

La prossima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, che si terrà nel 2024, si adatterà alle esigenze del mercato grazie alla sua crescente multi-canalità nel settore beauty. L’apertura congiunta di tutti i padiglioni giovedì 21 marzo faciliterà l’interazione tra gli operatori dei diversi comparti, permettendo loro di avere una visione completa dell’evoluzione dell’industria per tutte le diverse merceologie.

Cosmopack: il salone dedicato alla supply chain

Cosmopack è il salone dedicato alla supply chain che ospita tutti i comparti della filiera: ingredienti e materie prime, produzione in conto terzi e private label, packaging, applicatori, macchinari, automazione e soluzioni full-service. Questo format trova linfa vitale nella sinergia con i settori di prodotto finito di Cosmoprof, facilitando gli scambi commerciali tra fornitori e aziende di prodotti finiti. Per l’edizione 2024, oltre 550 aziende da 36 Paesi hanno già confermato la loro partecipazione, registrando una crescita dell’8% rispetto all’edizione precedente. Nuove tecnologie, soluzioni di packaging innovative e processi di produzione all’avanguardia saranno presentati agli stakeholder da giovedì 21 a sabato 23 marzo. Cosmopack coprirà anche il padiglione 28, offrendo un’offerta espositiva ancora più ricca.

Cosmo Perfumery & Cosmetics: l’evento per il comparto profumeria e cosmesi

Cosmo Perfumery & Cosmetics è il salone che ospita aziende ed operatori retail per il comparto profumeria e cosmesi. Questo salone, che sarà operativo per tre giorni, ospiterà più di 1.290 aziende da 57 paesi. Sarà possibile scoprire le principali novità per differenziare l’offerta e rispondere alle nuove abitudini dei consumatori. Cosmoprime, nel padiglione 14, riunirà marchi premium e masstige con distribuzione selettiva per i segmenti retail e lusso di profumeria, cosmesi e lifestyle beauty. Extraordinary Gallery, invece, sarà dedicata a marchi affermati e trampolino di lancio per brand emergenti. L’innovazione sarà al centro dell’area Beauty tech, che ospiterà aziende che promuovono nuovi servizi di AI, realtà aumentata e virtuale. Non mancherà l’area start-up, che porterà all’interno di Cosmoprime realtà emergenti dell’industria.

Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon sarà operativo per quattro giorni, da giovedì 21 a domenica 24 marzo. Questo canale professionale offrirà un percorso ottimizzato per distributori, titolari e operatori professionali di centri estetici, wellness, spa, hôtellerie e saloni di acconciatura. Saranno più di 1.140 le aziende espositrici per l’edizione 2024. Saranno presenti prodotti, macchinari, attrezzature, arredi e strutture per centri estetici e wellness. I padiglioni 29 e 30 ospiteranno anche momenti di formazione altamente qualificati. Non mancherà l’area speciale Beauty forum gallery, che ospiterà una rappresentanza dei principali player europei. Il padiglione 36, invece, ospiterà prodotti per la cura delle unghie, cosmetici professionali per la ricostruzione e per manicure e pedicure, accessori, attrezzature e servizi. Sarà presente anche l’area speciale Nail gallery, che ospiterà le aziende leader per il comparto e una buyer lounge dedicata ai distributori per il canale professionale.

Cosmoprof Worldwide Bologna 2024 sarà un evento imperdibile per tutti gli operatori del settore beauty. Sarà un’occasione unica per scoprire le ultime novità, incontrare i principali player del settore e creare nuove opportunità di business.

About The Author