Cosmoprof: espansione network a Miami, Riyadh, Bangkok, Las Vegas

Cosmoprof: lo sviluppo del network internazionale continua

Il format fieristico Cosmoprof, organizzato dal Gruppo BolognaFiere, sta continuando a espandersi in tutto il mondo, offrendo opportunità di networking tutto l’anno per migliaia di aziende e operatori del settore della bellezza. Con eventi a Bologna, Hong Kong, Las Vegas, Mumbai, Bangkok e, a partire dal 2024, Miami e Riyadh, Cosmoprof è diventato un partner ideale per coloro che sono interessati all’evoluzione globale del settore e per gli operatori con interessi specifici in particolari aree e regioni.

Secondo Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, “la forte vocazione internazionale e la capacità di adattare le caratteristiche del format ai diversi mercati sono gli elementi che ancora oggi determinano il successo di Cosmoprof Worldwide Bologna come piattaforma di riferimento per una community di oltre 10.000 aziende e più di 500.000 operatori nei cinque continenti”. Grazie alla collaborazione con partner internazionali, Cosmoprof è diventato un brand riconosciuto in tutto il mondo, offrendo soluzioni di business avanzate per supportare la crescita del settore.

Il successo di Cosmoprof nel settore della bellezza

Secondo un report di McKinsey & Company, l’industria cosmetica mondiale vale attualmente 427 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 580 miliardi di dollari nel 2027. In questo scenario altamente competitivo, gli eventi Cosmoprof si distinguono per la loro capacità di offrire una ricchezza espositiva di eccellenza e momenti di formazione di qualità. Inoltre, i servizi digitali specifici per le esigenze dei singoli operatori e il know-how di un team altamente qualificato aiutano gli stakeholder a incrementare relazioni commerciali e nuove progettualità.

Nuovi appuntamenti in calendario

Cosmoprof continua a espandersi con nuovi appuntamenti in tutto il mondo. La prima edizione di Cosmoprof North America-Miami si è svolta dal 23 al 25 gennaio 2024 presso il Miami Beach Convention Center. Questo nuovo evento è stato un successo, con la partecipazione di oltre 700 espositori e più di 20.000 operatori. Miami è una location strategica per il settore della bellezza, con un notevole sviluppo infrastrutturale e la presenza degli headquarter dei principali player del settore.

Inoltre, Cosmoprof si appresta a sbarcare in Arabia Saudita con Cosmoprof Arabia, in programma a Riyadh dal 27 al 29 novembre 2024. Questo evento accompagnerà le aziende del settore alla scoperta delle regolamentazioni di accesso e delle tendenze di mercato del Medio Oriente, un mercato in costante crescita.

Altri appuntamenti importanti includono Cosmoprof Cbe asean a Bangkok, Thailandia, dal 13 al 15 giugno 2024, e Cosmoprof North America Las Vegas, dal 23 al 25 luglio 2024. Inoltre, Cosmoprof Asia si terrà a Hong Kong dal 12 al 15 novembre 2024 e Cosm

