Costantino Vitagliano affronta la malattia con una nuova cura

Costantino Vitagliano: Nuova Terapia per Malattia Autoimmune

Costantino Vitagliano, ospite di Verissimo nella puntata del 17 febbraio 2024, ha condiviso aggiornamenti sulla sua lotta contro una malattia autoimmune. Durante la trasmissione su Canale 5, ha spiegato il percorso della sua cura e il suo attuale stato di salute. A gennaio, l’ex tronista aveva reso pubblica la sua condizione, rivelando: “Sto iniziando una nuova terapia per la mia malattia autoimmune. Mi sento meglio con la consapevolezza che devo essere paziente.“

Progressi e Sfide: il Racconto di Costantino Vitagliano

In un momento di vulnerabilità, Vitagliano ha descritto il suo percorso emotivo e fisico: “Ho fatto un nuovo controllo e sto iniziando un’altra terapia. Ho una malattia autoimmune, i miei anticorpi mi attaccano invece di difendermi. Mentalmente sto meglio rispetto ad un mese fa, quando ero appena uscito da un reparto oncologico. Oggi mi devo mettere due maglioni per farmi stare una giacca, ho ripreso solo 2 chili.” Nonostante i progressi, ha rivelato di vivere momenti di sconforto: “La sera però vado in down, perché non mi vedo quello che ero. Oggi ho portato mia figlia a scuola, è andata bene… Il mio medico dice che devo stare tranquillo perché si mette tutto a posto.“

Incertezze e Speranze per il Futuro

Affrontando le incertezze legate alla sua condizione, Costantino Vitagliano ha condiviso le sue preoccupazioni per il futuro: “Ma quando vai a fare la visita di controllo speri che le cose vadano meglio, non ho pazienza. C’è un alone, una macchia all’aorta e bisogna aspettare. Non so se mi metteranno uno stent, magari no…” Nonostante le sfide, il personaggio televisivo si aggrappa alla speranza e alla fiducia nei progressi della scienza medica per superare questo difficile momento della sua vita.

