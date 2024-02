Costantino Vitagliano piange per la malattia, Toffanin distrutta

Costantino Vitagliano: la lotta contro la malattia e le cure sperimentali

Costantino Vitagliano è tornato sul set di Verissimo, condividendo il suo percorso di salute che sta affrontando con coraggio. Grazie alle cure sperimentali che sta seguendo, ha registrato un lieve miglioramento, ma resta ancora pieno di domande senza risposta da parte dei medici. In questo momento difficile, è la sua piccola figlia a dargli la forza necessaria per andare avanti.

Il dottore cerca di rassicurarmi costantemente, ma mi sento comunque provato e scoraggiato, ha dichiarato l’ex tronista. Le cure attuali prevedono la sostituzione di alcuni farmaci e delle punture addominali, poiché i suoi anticorpi stanno agendo contro di lui anziché proteggerlo. Nonostante le difficoltà fisiche, mentalmente si sente un po’ meglio, anche se il percorso è ancora lungo e incerto.

I passi successivi nel percorso di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha condiviso i prossimi step del suo percorso di salute. Ogni settimana dovrà sottoporsi a delle punture e a esami del sangue regolari. L’8 marzo è prevista una tac per valutare i progressi e decidere se sarà possibile un intervento chirurgico per proteggere l’aorta da eventuali complicazioni future.

Il mio dottore mi assicura che tutto si sistemerà, ha aggiunto Vitagliano. Nonostante l’ottimismo, resta l’incertezza legata alla presenza di una macchia sull’aorta, che potrebbe compromettere i piani futuri. L’ex tronista si mostra positivo, anche se il suo corpo sembra ribellarsi a se stesso con gli anticorpi che lo attaccano.

L’amore per la figlia: la fonte di forza di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha sottolineato che la sua principale motivazione per combattere questa battaglia è sua figlia. Desidera proteggerla e non farle vedere il suo dolore, cercando di trascorrere il maggior tempo possibile con lei. Ha persino cambiato casa per poter essere più vicino a lei e godere dei momenti di gioia insieme.

Prima piangevo quando mia figlia veniva da me, ora riesco a ridere e giocare insieme a lei, ha raccontato commosso Vitagliano. L’amore per sua figlia è la sua fonte di energia e speranza. Nonostante le difficoltà, cerca di trasmetterle la sua forza e positività, vedendo in lei una fonte di gioia e conforto in questo momento delicato della sua vita.

About The Author