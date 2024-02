Costanza Caracciolo celebra la vittoria dell’Inter con la presenza di Christian Vieri

Costanza Caracciolo e la vittoria dell’Inter contro la Juventus

La bellissima Costanza Caracciolo ha assistito in prima fila alla partita tra Inter e Juventus a San Siro, godendosi la vittoria della sua squadra del cuore. L’ex velina ha condiviso questo momento speciale con il marito, vivendo l’emozione del calcio da vicino.

Una vittoria importante per l’Inter

La partita tra Inter e Juventus è stata molto attesa e ha visto i nerazzurri trionfare con un risultato di 2-0. Questa vittoria ha confermato il primo posto in classifica per l’Inter e ha permesso loro di allontanarsi di quattro punti dalla diretta rivale, la Juventus.

Costanza Caracciolo e la passione per il calcio

Costanza Caracciolo è nota per la sua passione per il calcio e in particolare per l’Inter. Ha sempre dimostrato il suo sostegno alla squadra attraverso i social media e non perde mai l’occasione di assistere alle partite dal vivo. La sua presenza a San Siro per questa partita importante dimostra ancora una volta il suo attaccamento alla squadra e la sua gioia per la vittoria.

Come possiamo vedere, Costanza Caracciolo è una vera tifosa dell'Inter e non perde mai l'occasione di sostenere la sua squadra del cuore.

