Costo delle infezioni da superbatteri: dati e cifre

La Roadmap per l’Antibiotico Resistenza: 10 priorità per combattere l’Amr

Le infezioni da superbatteri costano circa 1 miliardo di euro all’anno. Per contrastare questo fenomeno che sta assumendo i contorni di un’epidemia, Cittadinanzattiva ha diffuso oggi la Roadmap per l’Antibiotico Resistenza. Questo documento, elaborato con la collaborazione di 14 esperti, presenta 10 priorità per combattere l’antimicrobico resistenza in Italia.

L’impatto dell’Amr a livello globale e in Italia

A livello globale, le infezioni da batteri resistenti causano circa 1,5 milioni di morti all’anno. In Italia, si stima che ci siano tra 10.000 e 15.000 morti ospedaliere annue dovute a infezioni da batteri multiresistenti. Tuttavia, stime realistiche suggeriscono che i numeri siano ancora più elevati. Dal punto di vista economico, le infezioni da batteri resistenti hanno un costo annuo di circa 800 milioni di euro, dovuto all’aumento dei ricoveri per acuti. Inoltre, si stima che ci sia una perdita di produttività dei pazienti, con un impatto economico stimato di circa 200 milioni di euro dovuto alle giornate aggiuntive di ricovero.

Le 10 priorità per combattere l’Amr

La Roadmap per l’Antibiotico Resistenza individua 10 priorità per affrontare questo problema. Queste priorità includono l’uso responsabile degli antibiotici, l’educazione della cittadinanza e dei professionisti sanitari, lo sviluppo di nuovi antibiotici e nuove strategie, la promozione di misure di prevenzione delle infezioni e l’igiene nelle strutture sanitarie. Inoltre, la Roadmap sottolinea l’importanza di coinvolgere attivamente i pazienti nelle ricerche cliniche e nelle strategie di trattamento, implementare l’uso di test diagnostici rapidi, monitorare la diffusione della resistenza agli antibiotici e promuovere la ricerca internazionale.

L’importanza di una strategia condivisa e unitaria

Valeria Fava, responsabile coordinamento politiche della salute di Cittadinanzattiva, sottolinea l’emergenza rappresentata dall’antimicrobico resistenza per la sanità pubblica. “Per contrastare questo fenomeno – afferma Fava – è prioritario individuare una strategia condivisa e unitaria che coinvolga tutti gli attori coinvolti”. La Roadmap per l’Antibiotico Resistenza è stata realizzata con il contributo non condizionato di Shionogi e ha l’obiettivo di contribuire alle decisioni di politica sanitaria per combattere l’Amr.

La diffusione dell’antimicrobico resistenza rappresenta una minaccia per la salute pubblica. La Roadmap per l’Antibiotico Resistenza offre una guida chiara e concreta per combattere questo problema. È fondamentale che tutti i soggetti coinvolti, dai cittadini ai professionisti sanitari, si impegnino a seguire le priorità individuate nella Roadmap. Solo attraverso un’azione coordinata e un uso responsabile degli antibiotici possiamo sperare di debellare l’antimicrobico resistenza e preservare l’efficacia degli antibiotici per le generazioni future.

About The Author