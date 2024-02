Cracco sottolinea l’importanza dei salumi nell’economia: un racconto necessario

Carlo Cracco premia i prodotti agroalimentari italiani

Lo chef Carlo Cracco ha sottolineato l’importanza dei prodotti agroalimentari italiani durante la cerimonia di premiazione della diciassettesima edizione di Reporter del Gusto. Il premio giornalistico, ideato e promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi) dal 2005, si è svolto al Ristorante Cracco di Milano e è stato presentato da Francesca Romana Barberini, madrina storica del premio e profonda conoscitrice del settore agroalimentare made in Italy.

Secondo Cracco, i prodotti agroalimentari italiani racchiudono una storia, una tradizione e un lavoro unici. Ha sottolineato l’importanza di non generalizzare, ma di entrare nel dettaglio e raccontare come l’economia si regge su questa produzione e mantiene la tradizione. In questo modo, si conserva il territorio e si valorizza il prodotto, creando un’economia circolare che chiude il cerchio.

La tradizione e l’innovazione nel futuro dell’agroalimentare

Cracco ha evidenziato che il futuro dell’agroalimentare non riguarda solo la sostenibilità, ma anche l’innovazione. La sostenibilità non deve sfruttare eccessivamente il territorio, ma renderlo partecipe e integrato con l’intera economia. È necessario trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione per garantire un futuro solido per il settore agroalimentare italiano.

Il salume protagonista nel menù di Cracco

Durante la premiazione, lo chef stellato Carlo Cracco ha curato personalmente il menù, inserendo il salume come elemento centrale. Ha utilizzato lo speck nella sua forma cruda per il secondo piatto, tagliato sottilissimo. Nel risotto, invece, ha utilizzato il guanciale, tagliato grosso e rosolato per ottenere una consistenza croccante. Infine, ha presentato un prosciutto essiccato, leggermente marezzato e friabile, che ha aggiunto un tocco di sapore unico al piatto.

La premiazione della diciassettesima edizione di Reporter del Gusto ha confermato l’importanza dei prodotti agroalimentari italiani e la necessità di valorizzare la tradizione e l’innovazione nel settore. Lo chef Carlo Cracco ha dimostrato come il salume possa essere protagonista di piatti creativi e gustosi, mettendo in risalto la varietà e l’unicità dei prodotti italiani.

