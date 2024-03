Creando Spazi di Dialogo e Pace: Premio per Giovani Creativi dall’Associazione Card. Silvestrini

Celebrare l’Eredita di un Uomo di Pace e Dialogo

L’Associazione culturale premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace offre un premio di 5.000 Euro per lavori letterari o cinematografici che trattino in modo pregevole e originale il tema del dialogo e della pace. Quest’iniziativa mira a valorizzare le opere dei giovani creativi, compresi saggi, narrativa, poesie, film di fiction o documentari, che esplorano e promuovono valori quali l’ascolto attivo, il dialogo empatico e la costruzione di un mondo più pacifico.

Il Legato di Cardinale Silvestrini attraverso l’Associazione Apias

L’associazione Apias è stata fondata con l’intento di onorare la memoria e l’insegnamento del cardinale Silvestrini nel centenario della sua nascita. Un uomo che, nel corso dei decenni, ha lasciato un segno indelebile attraverso il dialogo, la pace e il servizio verso la cultura e i giovani di diverse sfere della società. Il suo messaggio ha influenzato un vasto pubblico, inclusi esponenti della cultura, dell’arte, della comunicazione, della politica e dell’economia.

Un’Occasione Unica per Emergenti Talenti Creativi

Le opere candidate al premio saranno valutate da una giuria specializzata, composta da studiosi con competenze nei vari campi disciplinari. Il processo di valutazione sarà improntato alla massima imparzialità ed eccellenza. Il premio potrà essere assegnato ex aequo per riconoscere più meriti artistici.

Partecipa e Fai Sentire la Tua Voce

Gli interessati dovranno inviare le proprie creazioni, accompagnate da un breve curriculum, entro il 25 maggio all’associazione culturale premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace, situata in Via Domenico Tardini 35, 00167 Roma. I partecipanti sono tenuti a richiedere il modulo di partecipazione inviando un’email a apiasets@villanazareth.org.

In un mondo sempre più bisognoso di messaggi positivi e costruttivi, iniziative come il Premio per Giovani Creativi dell’Associazione Card. Silvestrini rappresentano una preziosa opportunità per diffondere valori chiave come il dialogo e la pace attraverso l’arte e la letteratura. Un invito aperto a nuove idee e prospettive che possano ispirare e promuovere un futuro più armonioso.