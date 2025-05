Cresce la cultura finanziaria tra gli studenti di Lazio e Umbria grazie al corso promosso da Università LUMSA e FederLUS

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Fiducia nelle banche, abilità di calcolo e attenzione ai rischi: i benefici concreti della formazione

La quarta edizione del progetto di educazione finanziaria “Una bella educazione”, organizzata da Università LUMSA e FederLUS – Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria e Sardegna – ha dato risultati incoraggianti e concreti tra i giovani partecipanti. Il corso ha coinvolto 173 studenti delle scuole superiori, tutti tra i 16 e i 18 anni, offrendo loro una formazione strutturata sui temi più attuali della finanza.

I dati raccolti alla fine del percorso confermano un netto miglioramento delle competenze. Quasi tutti gli studenti hanno dichiarato di sentirsi oggi più consapevoli dei rischi legati a comportamenti economici potenzialmente dannosi. La maggioranza ha migliorato sensibilmente la propria capacità di calcolo e comprensione dei prodotti bancari di base, mentre la fiducia nei confronti del sistema bancario è cresciuta in modo significativo.

Educazione finanziaria per le scuole: un investimento concreto per il futuro

Lezioni, laboratori e reel per apprendere con coinvolgimento

Avviato a marzo e concluso nel mese di maggio 2025, il corso ha previsto una combinazione di lezioni online e incontri in presenza nelle scuole aderenti, con il riconoscimento di crediti formativi. Le tematiche trattate hanno spaziato dal risparmio agli investimenti, dalla sostenibilità all’uso delle nuove tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale, fino all’analisi critica delle valute digitali e del loro impatto sull’economia reale. Una parte importante del programma è stata dedicata alla conoscenza del sistema del credito cooperativo, con l’approfondimento dei suoi valori fondanti, tra cui mutualità, solidarietà e vicinanza al territorio.

Alla conclusione del percorso, gli studenti si sono cimentati nella creazione di brevi video da un minuto, poi pubblicati sul canale Instagram di FederLUS. Attraverso questi reel, ragazze e ragazzi hanno raccontato con linguaggio semplice e diretto i principali temi affrontati durante le lezioni, mettendo in pratica quanto appreso in classe.

L’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia si è aggiudicato il primo premio di questa edizione con un video sul tema delle scelte economiche poco consapevoli, realizzato da un gruppo di studentesse che ha saputo comunicare con efficacia e creatività.

FederLUS e LUMSA: insieme per formare cittadini consapevoli

Il credito cooperativo si conferma alleato della crescita culturale e sociale dei territori

“Una bella educazione” si inserisce nel più ampio impegno di FederLUS per la promozione dell’educazione economica tra le nuove generazioni. Fondata nel 1967, la Federazione rappresenta oggi 13 Banche di Credito Cooperativo in Lazio, Umbria e Sardegna, operando in sinergia con le comunità locali e le istituzioni scolastiche. La collaborazione con l’Università LUMSA ha dato vita a un percorso che unisce rigore scientifico e accessibilità, rendendo i temi finanziari comprensibili e utili per la vita quotidiana dei ragazzi.

In un mondo in cui le decisioni economiche influenzano profondamente la qualità della vita, insegnare ai giovani a riconoscere opportunità e rischi diventa una responsabilità collettiva. Progetti come questo dimostrano quanto sia possibile, attraverso un linguaggio coinvolgente e strumenti adatti, costruire una generazione più attenta, autonoma e preparata ad affrontare con lucidità il mondo reale.