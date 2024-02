Crescita imprenditoriale in Sardegna non si riflette sul tasso di natalità - avvisatore.it

Situazione delle imprese in Sardegna: Dati e Tendenze

Infocamere – Movimprese riporta che alla fine del 2023 in Sardegna sono attive 144.389 aziende, con 7.893 nuove iscrizioni e 6.330 cessazioni, registrando un saldo positivo di 1.563 aziende. Questo saldo positivo supera quello di regioni come Emilia-Romagna e Piemonte.

Il numero totale di imprese attive è in leggero calo rispetto agli anni precedenti ma in aumento rispetto al periodo 2014-2020.

Il tasso di natalità delle imprese è del 5,5%, il più basso dal 2012, mentre il tasso di mortalità è del 4,4%, in crescita negli ultimi tre anni.

Settori in Crescita e in Calo

I settori trainanti in Sardegna sono i servizi, il commercio e l’agricoltura e pesca. Nel 2023, il settore edile ha registrato una crescita del 4,5% nelle nuove imprese, mentre il commercio ha visto un tasso di mortalità del 4,9%.

Il 23,6% delle imprese attive sono imprese artigiane, con un tasso di natalità del +6,1%, il secondo più alto degli ultimi 10 anni.

Le ditte individuali costituiscono il 56,4% del totale, seguite dalle società di capitali al 25% e società di persone al 14,9%.

Tasso di Sviluppo e Forme Giuridiche

Il tasso di sviluppo complessivo delle imprese in Sardegna nel 2023 è dell’1,1%, superiore alla media nazionale. Questo tasso è in calo rispetto agli anni precedenti ma rimane significativo rispetto al decennio passato.

Il numero di ditte individuali è in diminuzione costante, passando da 102.590 nel 2012 a 92.290 nel 2023.

Sassari ha registrato un aumento del 3,43% nelle società di capitali, mentre Cagliari ha visto un calo del 1,89% nelle società di persone.

Imprese Artigiane e Innovazione

Nel 2023, in Sardegna sono attive 34.116 imprese artigiane, con un aumento del 5,6% delle imprese digitali, posizionando la regione al terzo posto in Italia per crescita in questo settore.

Il numero complessivo di imprese artigiane è in leggero aumento rispetto all’anno precedente, ma in calo costante dal 2012.

La Regione ha avviato iniziative per sostenere le imprese, inclusi Job Day e piani di sostegno per l’occupazione e l’innovazione nel settore artigianale.

About The Author