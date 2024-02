Criminale ucciso davanti casa in provincia di Siracusa

Omicidio a Lentini: Ucciso Sebastiano Palermo, 38 anni

Questa mattina a Lentini, nel Siracusano, si è verificato un tragico omicidio in cui è rimasto ucciso Sebastiano Palermo, 38 anni, soggetto a sorveglianza speciale. La vittima è stata colpita da diversi spari d’arma da fuoco, diretti al volto. Secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dai carabinieri, il killer avrebbe atteso Palermo fuori dalla sua abitazione, situata in via Novara, per poi sparargli appena è uscito di casa.

“Appena l’uomo ha varcato il portone dell’immobile è stato freddato”.

Indagini in corso: ipotesi di esecuzione di stampo mafioso

L’omicidio di Sebastiano Palermo ha destato immediata preoccupazione tra i residenti di Lentini. Alcuni passanti, udendo gli spari, hanno prontamente allertato le forze dell’ordine, che si sono immediatamente attivate sul luogo del delitto. Attualmente, la Procura di Siracusa sta coordinando le indagini su quanto avvenuto, sospettando che si tratti di un’esecuzione di stampo mafioso.

“La Procura di Siracusa coordina le indagini di quella che appare come un’esecuzione in stile mafioso”.

Autorità sulle tracce del killer: si indaga per individuare il responsabile

Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare e catturare il responsabile dell’omicidio di Sebastiano Palermo. Le indagini sono in corso e si stanno concentrando sull’identificazione del killer e sui motivi che hanno portato a questo tragico evento. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto e si attende che le autorità facciano luce sull’accaduto per garantire giustizia e sicurezza alla cittadinanza.

