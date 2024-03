Crisi dei Ferragnez: Fedez torna a vivere nel palazzo dei Navigli

Nel pieno della crisi con Chiara Ferragni, il rapper Fedez ha preso una decisione significativa: tornare a vivere nel palazzo in zona Navigli a Milano, dove un tempo abitava da single. Questa scelta, temporanea e carica di significato, è stata comunicata davanti alle telecamere con un tocco di speranza per il futuro del suo matrimonio.

La nuova casa di Fedez: location e dettagli dell’attico

Il settimanale “Diva e donna” ha pubblicato recentemente le prime foto dell’attico in zona Navigli dove attualmente vive Fedez. Si tratta di un appartamento al quarto piano di un palazzo dai mattoni rossi, il medesimo edificio in cui il rapper alloggiava prima di iniziare la relazione con Chiara Ferragni. Momentaneamente separato dalla moglie, Fedez ha preso in affitto questo spazio per un periodo di tre mesi, affiancato dalla sua fedele assistente Eleonora, fin quando la situazione matrimoniale non si risolverà definitivamente. Tra incontri con i suoi figli e momenti di riflessione, il rapper si concede una pausa nella sua nuova residenza temporanea.