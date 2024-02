“Crisi Ferragnez? Chiara Ferragni smentisce categoricamente le voci”

Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: una smentita inaspettata

Le voci sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sembrano non voler placarsi. Nonostante le smentite dei diretti interessati, un episodio avvenuto domenica 4 febbraio aveva alimentato ulteriormente i dubbi. Durante il compleanno del padre di Fedez, l’imprenditrice digitale si trovava in Liguria con i figli, la famiglia e alcuni amici, mentre il rapper era rimasto a Milano. Una storia successiva pubblicata da Ferragni, che molti avevano interpretato come una frecciatina al marito, aveva sollevato ancora più interrogativi.

Un’indiscrezione che smentisce la crisi

Tuttavia, sembra che tra Chiara Ferragni e Fedez non ci sia alcuna crisi. A confermarlo è Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, che ha pubblicato una storia su Instagram per smentire le voci: “Smentisco categoricamente la crisi Ferragnez al 100%. Non si sono lasciati e non hanno litigato”. Secondo questa indiscrezione, sembra che la coppia non sia così lontana come si è vociferato di recente.

Voci di crisi che circolano da tempo

Le voci sulla presunta crisi tra Fedez e Ferragni circolano ormai da un po’. Il mese scorso, ad esempio, l’imprenditrice digitale era stata avvistata mentre entrava in un palazzo a Porta Venezia, dove si trova lo studio di uno dei più importanti avvocati divorzisti d’Italia. Tuttavia, Fedez aveva prontamente smentito i rumors pubblicando una foto della famiglia al completo sui social. Successivamente, il magazine Oggi aveva riportato che le cose tra i due non andavano bene già prima dello scandalo dei pandori Balocco.

L’assenza di Chiara Ferragni al compleanno del padre di Fedez

L’assenza di Ferragni al compleanno del padre di Fedez ha sollevato ulteriori interrogativi. Come accennato in precedenza, mentre lei trascorreva un weekend in Liguria con figli, famiglia e amici, il rapper era rimasto a Milano. Fedez aveva pubblicato alcune storie relative alla festa del padre, mentre l’imprenditrice digitale aveva pubblicato una storia con la frase: “Grazie alla vita per una famiglia e per degli amici che non ti lascerà mai”. Queste parole, come già detto, erano state interpretate da molti come un riferimento al marito. Al momento, quindi, sulle sorti dei Ferragnez ci sono opinioni contrastanti: sono in crisi o il loro legame è solido? Solo dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati potranno dissipare ogni dubbio.

