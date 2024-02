Crisi Juve: Allegri si difende, sottolinea il buon lavoro

La Juve alla ricerca di una svolta: Allegri punta sulla cura dei dettagli

La Juventus non sta attraversando un buon momento, con soli 1 punto conquistato nelle ultime 3 partite. In vista del prossimo match contro il Verona, l’allenatore Massimiliano Allegri si è espresso sulla situazione attuale della squadra. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza di affrontare la trasferta di Verona con la giusta mentalità: “La trasferta di Verona è sempre complicata, è un campo difficile. Bisogna fare una bella gara e avere un atteggiamento migliore rispetto alle ultime partite, non tanto come prestazione ma come attenzione ai dettagli”. Allegri ha evidenziato come le prestazioni della squadra non siano state peggiori, ma ha sottolineato l’importanza di analizzare ogni aspetto del gioco, andando oltre il semplice risultato: “Con l’Udinese abbiamo sbagliato su una palla inattiva e siamo stati puniti, il calcio è questo. I dettagli sono importanti”.

La formazione e gli obiettivi della Juve

Allegri ha anche parlato della formazione che scenderà in campo contro il Verona, sottolineando l’importanza di alcuni giocatori chiave: “Devo valutare chi giocherà in attacco: Chiesa sarà molto importante per il finale di stagione; domani avremo tutti a disposizione, e saranno tutti importanti, ma ripeto, quello che conterà sarà l’atteggiamento e la cura dei dettagli”.

Con lo scudetto ormai fuori dalla portata, la Coppa Italia rappresenta l’unico trofeo che la Juventus può ancora conquistare. Allegri ha sottolineato l’importanza di questo obiettivo: “È vero che non vinciamo un trofeo da un po’ di tempo, ma abbiamo una Coppa Italia che possiamo provare a vincere, e abbiamo un percorso che abbiamo iniziato. Inoltre, non essere mai stati fuori dalla Champions per 11 anni di fila è importante, quando si lavora per costruire”. L’obiettivo principale della squadra rimane comunque la qualificazione alla Champions League: “La cosa più importante per noi adesso è fare risultato domani, e poi dobbiamo centrare il nostro obiettivo principale, che è la zona Champions. Abbiamo tre mesi belli davanti da vivere con entusiasmo, passione e voglia di fare risultato”.

Il futuro di Allegri

Infine, Allegri ha affrontato il tema del suo futuro sulla panchina della Juventus. Nonostante le voci di un possibile addio, l’allenatore ha confermato di avere ancora un anno di contratto e di essere concentrato sul presente: “Per quanto riguarda il mio futuro, l’ho sempre detto e lo ripeto, ho ancora un anno di contratto, stiamo lavorando bene quest’anno, l’importante è arrivare in fondo nelle migliori condizioni con un ottimo risultato”. Resta quindi da vedere quale sarà il destino di Allegri alla fine della stagione, ma per ora il tecnico è concentrato sul raggiungimento degli obiettivi della squadra.

