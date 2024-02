Crisi matrimoniale dei Ferragnez: la storia sul presepe di Napoli

La crisi dei Ferragnez arriva a Napoli

A Napoli, il celebre maestro presepiale Genny Di Virgilio ha realizzato le statuine di Fedez e Chiara Ferragni, raffigurandoli con la valigia in mano, il cartello ‘The End‘, il cellulare e persino un pandoro. La coppia di influencer, che ha annunciato la fine del loro matrimonio, è diventata protagonista del presepe napoletano, simbolo di tradizione e arte artigianale. La bottega di Di Virgilio, situata in Via San Gregorio Armeno, conosciuta come la “strada dei presepi”, ha accolto le piccole figure che rievocano la crisi coniugale dei Ferragnez.

Un messaggio di speranza per i Ferragnez

Genny Di Virgilio, il creatore delle statuine, ha espresso rammarico per la situazione vissuta dalla coppia, sottolineando l’importanza che Fedez e Chiara Ferragni rimangano uniti per il bene dei loro figli. Le statuine nel presepe napoletano diventano quindi non solo un’opera d’arte, ma anche un simbolo di speranza e rinascita per i Ferragnez, invitandoli a mostrare ai loro bambini la strada da seguire per un futuro sereno e positivo.