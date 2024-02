Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: la vicenda amorosa della coppia più famosa d’Italia

L’esordio di Chiara Ferragni davanti alle telecamere

Una volta scesa dall’auto, Chiara Ferragni affronta l’incontro con un giornalista con il suo solito aplomb. Indossando un cappuccio che la ripara dalla pioggia e dagli sguardi indiscreti delle telecamere, la famosa influencer cerca inizialmente di evitare le domande del giornalista Michel Dessì. “Non ho nulla da dire, mi spiace. Mi lasciate andare dalla psicologa?”, chiede con gentilezza. Tuttavia, di fronte alla domanda “Posso chiederle come sta?”, Chiara risponde con sincerità: “È un momento doloroso”, lasciando trasparire la delicatezza della situazione. È la prima volta che la Ferragni si esprime direttamente riguardo alle voci di una presunta rottura con il suo compagno Fedez, evitando di farlo precedentemente sia durante un’intervista al Corriere della Sera che sui suoi canali social.

La testimonianza di Fedez su “Pomeriggio Cinque”

In un’intervista a “Pomeriggio Cinque”, Fedez affronta le domande riguardanti la sua relazione con Chiara Ferragni con fermezza. Rispondendo alle insinuazioni sulla sua presunta volontà di sfruttare i figli nella vicenda, il rapper si difende con decisione: “Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe?”. Fedez, pur accettando le illazioni che circolano sulla sua vita privata in quanto personaggio pubblico, pone l’accento sulle sue priorità attuali: i suoi figli. Queste dichiarazioni seguono la notizia riportata da “Pomeriggio Cinque” dell’abbandono dell’appartamento coniugale da parte di Fedez dopo l’ennesima lite, dimostrando la gravità della crisi che sta attraversando il rapporto con Chiara Ferragni.

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sotto i riflettori

Dopo il tumulto scoppiato durante il Festival di Sanremo 2023, le tensioni tra Chiara Ferragni e Fedez diventano sempre più evidenti. I segnali sulla crisi nella coppia si moltiplicano: weekend trascorsi separatamente, viaggi solitari, assenza di post insieme e mancanza di uscite pubbliche congiunte. La situazione precipita ulteriormente con lo scandalo del Pandoro-gate che ha comportato non solo una svolta nella vita di Chiara ma anche una frattura nella relazione con Fedez. Le indagini giudiziarie hanno incrementato ulteriormente le tensioni all’interno della coppia, portando infine allo scontro che ha spinto Fedez ad abbandonare la casa familiare. La madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, si limita a esprimere il suo augurio affinché la situazione si risolva positivamente, senza rilasciare ulteriori commenti pubblici sull’argomento.