Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: si avvicina la separazione?

Le voci di crisi che circondano il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez continuano a tenere col fiato sospeso i fan della coppia. Nonostante molti dubitino della reale separazione dei Ferragnez, recentemente è emerso un nuovo indizio che aggiunge tensione al delicato momento vissuto dai genitori di Leone e Vittoria.

La scelta dell’avvocato divorzista: un nuovo capitolo nella storia di Chiara Ferragni e Fedez

Secondo le indiscrezioni riportate da Vanity Fair, sembra che Chiara Ferragni abbia preso una decisione significativa riguardo al futuro della sua relazione con Fedez. Pare che la fashion blogger abbia scelto di affidarsi a Daniela Missaglia, un’avvocato divorzista di fama, per avviare le pratiche di divorzio. Missaglia è nota per aver gestito in passato la separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona, e ora potrebbe essere chiamata a mediare tra i Ferragnez. Al momento non è chiaro se Ferragni abbia soltanto cercato consigli legali o se sia determinata a procedere con la separazione ufficiale. Tuttavia, molti continuano a supportare la coppia, rifiutandosi di credere che la crisi sia reale. Di recente, Chiara Ferragni ha rilasciato dichiarazioni al riguardo durante un’intervista a Striscia la Notizia, sottolineando il momento doloroso che sta attraversando.