Crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta: Ultimi sviluppi sul presunto allontanamento tra i due

Voci di crisi tra i due: una verità scherzando?

Le voci di una crisi tra la celebre influencer Giulia De Lellis e l’affascinante Carlo Gussalli Beretta sembrano trovare conferma in alcuni avvenimenti recenti. Da quanto trapela, l’ultima volta che la coppia è apparsa insieme pubblicamente risale alle festività natalizie, durante una vacanza in Messico per dare il benvenuto al nuovo anno. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, ma poi il silenzio ha preso il sopravvento. Le indiscrezioni suggeriscono che le divergenze riguardo ai progetti futuri abbiano innescato la crisi: mentre lei desiderava sposarsi e formare una famiglia, lui nutriva dei dubbi sul matrimonio. Si mormora che la famiglia di Beretta non abbia visto di buon occhio questa relazione e abbia spinto affinché la storia giungesse al termine. Pur senza una conferma ufficiale, i fan di Giulia sembrano dare per scontato che la relazione abbia raggiunto la sua fine.

Il retroscena della storia d’amore tra *Giulia e Carlo

*La storia tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta ha avuto inizio nell’estate del 2020, mentre lei era ancora legata sentimentalmente ad Andrea Damante. È stato proprio Damante a presentare l’influencer al suo amico, dando il via a un rapporto che entrambi hanno sempre sostenuto essersi sviluppato solo dopo la fine della precedente relazione di Giulia. L’intesa tra i due sembrava solida: lui prediligeva mantenere un profilo basso sui social, e lei rispettava la sua riservatezza, mostrando gli scatti della coppia solo occasionalmente. Quando si sono diffuse voci sulla presunta fine della loro storia d’amore, Giulia e Carlo avevano da poco iniziato a convivere in un nuovo appartamento, il cui restauro si era protratto per mesi.