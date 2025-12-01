Cristalli d’Inverno: la moda brilla a Roma nel cuore di dicembre

Ultimo aggiornamento il 1 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

Un evento esclusivo illumina Palazzo Pallavicini-Rospigliosi

Roma, 14 dicembre 2025 – Palazzo Pallavicini-Rospigliosi.

Nella cornice barocca di uno dei palazzi più affascinanti della Capitale, va in scena “Cristalli d’Inverno – Sotto il cielo d’inverno, lo stile brilla”, l’evento moda che promette di trasformare Roma nella capitale dell’haute couture di fine anno. L’appuntamento, tra i più attesi nel calendario fashion di dicembre, riunirà stilisti emergenti, maison affermate, influencer e celebrities in una serata dedicata all’eccellenza sartoriale italiana.

Sfilate, performance e giochi di luce: la moda come opera d’arte

Le splendide sale del Palazzo Pallavicini-Rospigliosi si accenderanno con sfilate immersive, performance artistiche e installazioni luminose ispirate alla purezza del cristallo e al fascino dell’inverno.

Ogni collezione sarà pensata come un’esperienza sensoriale: abiti che brillano come sculture di luce, lavorazioni preziose, trasparenze e dettagli che raccontano una storia di eleganza senza tempo.

L’obiettivo è chiaro: celebrare la moda sartoriale d’alta gamma, promuovendo un dialogo creativo tra tradizione e visioni contemporanee. Un concept che valorizza l’unicità dell’artigianato italiano, portandolo in un contesto di spettacolo e innovazione.

Perché “Cristalli d’Inverno” è l’evento moda imperdibile di dicembre

L’edizione 2025 punta a posizionarsi tra gli eventi fashion più esclusivi di Roma.

Ecco perché:

Connessione tra arte e moda : la passerella diventa installazione artistica.

: la passerella diventa installazione artistica. Location iconica : un palazzo storico che unisce cultura, bellezza e tradizione.

: un palazzo storico che unisce cultura, bellezza e tradizione. Visibilità internazionale : presenza di influencer, buyer, opinion leader e stampa di settore.

: presenza di influencer, buyer, opinion leader e stampa di settore. Focus sull’haute couture: spazio ai designer che trasformano la sartoria in linguaggio contemporaneo.

Un evento perfetto per chi ama la moda d’autore, ma anche per chi cerca ispirazioni e nuove tendenze in vista della stagione invernale.

Dettagli utili per partecipare all’evento

📍 Informazioni evento

Luogo: Palazzo Pallavicini-Rospigliosi, Via Ventiquattro Maggio 43 – Roma

Data: Domenica 14 dicembre 2025

Orario: ore 16:00