Cristiano Iovino: tra Ilary Blasi e Oriana Marzoli

Cristiano Iovino è salito alla ribalta delle cronache rosa grazie al suo flirt con Ilary Blasi, un episodio che ha smontato la versione dell’innocuo caffè raccontata dalla conduttrice. Prima con una vita privata tranquilla, adesso i riflettori sono puntati su di lui, trasformando ogni occasione mondana in un’opportunità per essere immortalato in compagnia di persone famose. E così, di recente, a Milano è stato fotografato insieme all’ex gieffina Oriana Marzoli, ex fidanzata di Daniele Dal Moro.

La cena tra amici

Le immagini che circolano sui social mostrano la regina dei reality seduta vicino a Cristiano Iovino, anche se il suo volto è parzialmente nascosto. Si tratta di una cena con più persone, in cui oltre a loro due erano presenti Antonella Fiordelisi, ex coinquilina di avventure di Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello, e un’altra persona non identificata, che non appare nelle storie o nelle foto condivise. Tutto sembra essere una cena tra amici, anche se è ancora presto per trarre conclusioni.

La situazione di Oriana e Cristiano

Oriana Marzoli è stata al centro di un tumultuoso rapporto altalenante con Daniele Dal Moro, conosciuto durante la loro partecipazione al reality show di Canale 5. Nonostante i continui alti e bassi, la storia sembra resistere all’usura del tempo e non è ancora chiaro se si concluderà definitivamente. D’altra parte, Cristiano Iovino, dopo il caso con Ilary Blasi, è stato visto in compagnia della modella Chiara Scelsi, con cui si è mostrato particolarmente affettuoso. Sembra che tra loro due ci sia una relazione in evoluzione, fatta di complicità e intimità.