CRIVU Festival 2026 torna dal 7 al 9 agosto a Orsomarso: paesaggio, cultura, musica e innovazione al centro della terza edizione

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2026 by Emiliano Belmonte

Dal 7 al 9 agosto 2026 torna CRIVU Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute a Orsomarso (CS). La terza edizione mette in dialogo paesaggio, cultura, musica, formazione, impresa e sviluppo con un ricco programma di incontri, concerti, laboratori e ospiti di rilievo nazionale.

Dal 7 al 9 agosto 2026 il borgo di Orsomarso, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la terza edizione di CRIVU Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute, manifestazione che negli ultimi anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più originali della Calabria.

Curato da Monica Marziota e Michele Gerace, il festival è promosso dall’Associazione culturale “cento giovani” e sostenuto dal Comune di Orsomarso, guidato dal sindaco Alberto Bottone. L’obiettivo è creare un dialogo tra paesaggio, cultura, musica, formazione, innovazione e sviluppo territoriale, trasformando il territorio in un laboratorio permanente di idee, confronto e crescita.

CRIVU Festival: un progetto culturale che vive tutto l’anno

Giunto alla sua terza edizione, CRIVU Festival continua a rafforzare la propria identità come spazio di incontro tra discipline, generazioni e comunità. Da Orsomarso, il progetto si estende lungo la Riviera dei Cedri e nel Parco Nazionale del Pollino, valorizzando luoghi di straordinario valore naturalistico e culturale.

L’esperienza del festival non si esaurisce nei tre giorni della manifestazione. Dopo la seconda edizione, il Comune di Orsomarso ha avviato l’apertura della Biblioteca Comunale, nuovo presidio culturale permanente, mentre dalla collaborazione con l’Accademia della Crusca è nato il podcast “Il sentimento del futuro”, dedicato al rapporto tra lingua, pensiero e società.

Da questo percorso prende forma CRIVU Festival, Hub & Camp, un progetto permanente dedicato alla formazione, alla ricerca, all’orientamento e alla produzione culturale, attivo durante tutto l’anno.

Il tema 2026: “COME”

Il filo conduttore della terza edizione è racchiuso in una semplice domanda: “COME”.

Una parola che attraversa l’intero programma e invita a riflettere su temi fondamentali:

come si allena lo sguardo;

come prendono forma le parole;

come si prepara il bene;

come si costruisce lo sviluppo;

come si immagina il futuro.

Un invito a interrogarsi sui processi che rendono possibile la crescita culturale, sociale ed economica delle comunità.

Gli appuntamenti tra Orsomarso, Riviera dei Cedri e Pollino

Per tre giorni il festival animerà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio calabrese.

Gli eventi si svolgeranno tra:

Piazza Municipio di Orsomarso;

Torre dell’Orologio;

Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro;

Monastero dei Minimi di Cirella;

Parco Nazionale del Pollino;

fiume Argentino.

Il programma proporrà conversazioni, concerti, letture poetiche, laboratori e incontri dedicati a natura, arti, formazione, innovazione, impresa e sviluppo territoriale.

Ospiti della terza edizione

Il programma vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi e protagonisti del mondo della cultura, tra cui Silvia Andreoli, Giuseppe Barbera, Edoardo Bellafiore, Cristina Costarelli, Paolo D’Achille, Luigi Ferranti, Francesco Iannello, Marco Innamorati, Marco Iuffrida, Maria Nicole Iulietto, Rita Librandi, Andrea Monda, Nicoletta Polla-Mattiot e Giuseppina Ubriaco.

Accanto agli incontri culturali, spazio anche alla musica, alla poesia e alle arti con Federico Aiese, Giusy Caruso, Simone Corvasce, Alessandro Cozzolino, Daniel Cundari, Giacomo De Caterini, Bruno Falanga, Carita Lupattelli, Rolando Luna, Verdiana Patacchini, Lucia Ronchetti, Simona Russo, Christian Tartaglia e Totarella.

Il festival ospiterà inoltre importanti esponenti del mondo dell’innovazione e dell’impresa, tra cui Carmelo Arena, Francesco Cicione, Alfredo Maria Garibaldi, Emilia Garito, Marco Furnari, Federico Iadicicco, Iconio Massara, Massimo Rodà e Roberto Sgalla.

Le realtà che sostengono CRIVU Festival

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Associazione culturale “cento giovani”, presieduta da Giovanni Rizzi, l’Associazione Nazionale Presidi, il Centro Nazionale per l’Orientamento, la Polisportiva Valle Argentino, il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, il Centro Studi Americani e la Libreria Victoria Ubik.

L’iniziativa è sostenuta da ANPIT Azienda Italia, ENTOPAN, Fondazione Luigi Einaudi – Roma, Osservatorio Carta, Penna & Digitale, con il supporto di Giotto–FILA e GL 3000 Services.

CRIVU Festival 2026, la Calabria che guarda al futuro

Più di una rassegna culturale, CRIVU Festival rappresenta oggi un modello di valorizzazione del territorio capace di mettere in relazione paesaggio, cultura, formazione, musica e innovazione. Attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese, artisti, studiosi e cittadini, il festival contribuisce a costruire una visione di sviluppo sostenibile che parte dalla Calabria e guarda al futuro.

Dal 7 al 9 agosto 2026, Orsomarso diventerà così il punto d’incontro di esperienze, linguaggi e idee, confermando CRIVU come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate italiana.