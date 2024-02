Crollo a Firenze: Assessore Toscana conferma tre vittime

Crollo nel cantiere a Firenze: tre morti e due dispersi

Un tragico incidente si è verificato oggi a Firenze, nel cantiere in via delle Torri. Il bilancio è di tre morti, tre feriti non in pericolo di vita e due dispersi. L’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, ha fornito queste informazioni davanti all’ingresso del cantiere.

Un incidente che ha causato vittime e feriti

L’incidente è avvenuto nel cantiere di via delle Torri a Firenze, provocando la morte di tre persone. Fortunatamente, i tre feriti non sono in pericolo di vita. Tuttavia, ci sono ancora due persone disperse, il che rende la situazione ancora più preoccupante.

L’assessore regionale alla Protezione civile fornisce aggiornamenti

L’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, si è recata sul posto per fornire aggiornamenti sulla situazione. Ha confermato che ci sono stati tre morti e tre feriti, ma ha anche sottolineato che i feriti non sono in pericolo di vita. Inoltre, ha riferito che ci sono due persone disperse, il che rende le operazioni di soccorso ancora più complesse.

Secondo Monni, “è una situazione molto grave e stiamo facendo tutto il possibile per trovare le persone disperse e garantire la sicurezza di tutti sul posto”. Ha anche aggiunto che le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e che saranno prese tutte le misure necessarie per evitare che simili tragedie accadano in futuro.

In conclusione, l’incidente nel cantiere di via delle Torri a Firenze ha causato tre morti, tre feriti non in pericolo di vita e due persone disperse. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti sul posto. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e prevenire futuri incidenti simili.

About The Author