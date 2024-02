Crollo cantiere Firenze: aggiornamenti sull’inchiesta

Incidente Mortale sul Cantiere di Via Mariti a Firenze

Nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga di via Mariti a Firenze si sono verificate “diverse criticità”, come confermato dalle autorità. Tra gli operai coinvolti nell’incidente, alcuni risultano “in una condizione di irregolarità circa la loro presenza sul territorio nazionale”, ma ciò non esclude la regolarità dei loro contratti di lavoro. Attualmente, le indagini su questo aspetto sono ancora in corso.

Inchiesta sull’Incidente: Dettagli e Ipotesi di Reato

L’incidente sul lavoro che ha causato la morte di cinque operai e il ferimento di altri tre nel cantiere di via Mariti è al centro di un’inchiesta complessa. Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, ha dichiarato che il fascicolo d’inchiesta è aperto per le ipotesi di reato di omicidio plurimo aggravato dall’inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e disastro per crollo colposo. Le indagini sono condotte dai pubblici ministeri Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone, con la supervisione diretta del procuratore Spiezia.

Identificazione delle Vittime e Operazioni di Recupero

Dalla ricostruzione dell’incidente è emerso che otto lavoratori di tre diverse imprese erano presenti nella zona colpita dal crollo. Uno degli operai, il 59enne Luigi Coclite, è stato confermato deceduto, mentre tre operai di origine rumena sono stati trasportati in ospedale. Altri quattro operai, tra cui Taoufik Haidar, Mohamed El Ferhane, Bouzekri Rahimi e Mohamed Toukabri, risultano dispersi sotto le macerie. Le operazioni di recupero sono complesse a causa delle condizioni precarie del cantiere, ma i vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per trovare la quinta vittima.

Il procuratore Spiezia ha sottolineato l’importanza delle indagini scientifiche per l’identificazione delle vittime, compresa l’analisi genetica. Le verifiche sulle condizioni contrattuali degli operai e sulle cause dell’incidente sono ancora in corso, mentre le autorità stanno coordinando le attività investigative con varie agenzie e istituzioni per garantire una completa ricostruzione dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

