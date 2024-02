Crollo cantiere Firenze: Asl sequestra sito per gravi violazioni

Sequestro del Cantiere del Supermercato a Firenze dopo il Crollo

La ASL di Firenze, su incarico della procura della Repubblica, ha proceduto stamani con il sequestro dell’intera area occupata dal cantiere del nuovo supermercato in via Mariti, dove il tragico crollo avvenuto il 16 febbraio ha causato la perdita di cinque vite umane e il grave ferimento di altri tre lavoratori. I sigilli sono stati apposti dal personale del Dipartimento di prevenzione della ASL Toscana Centro, che ha dichiarato che l’area è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La procura sta attualmente coordinando le indagini su questo incidente, che ha portato all’avvio di un’inchiesta per omicidio plurimo colposo e disastro colposo.

“L’area è a disposizione dell’autorità giudiziaria”

Sequestro a Seguito del Recupero dell’Ultima Vittima

Il sequestro dell’area, come precedentemente annunciato dalla procura, è stato eseguito dopo il recupero dell’ultima vittima, avvenuto ieri sera intorno alle 23, dopo più di 100 ore di incessante lavoro da parte dei vigili del fuoco. Questo tragico evento ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sul rispetto delle normative vigenti. Le autorità competenti stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto e assicurare che simili tragedie possano essere prevenute in futuro.

Conclusioni

La tragedia che ha colpito il cantiere del supermercato a Firenze ha generato profonda tristezza e preoccupazione nella città. Il sequestro dell’area da parte della ASL e l’avvio delle indagini da parte della procura sono passi fondamentali per fare chiarezza su quanto accaduto e per garantire che simili incidenti non si ripetano. La comunità locale resta in lutto per le vite perse e si auspica che da questo dramma possano scaturire miglioramenti significativi nella sicurezza sul lavoro e nel controllo dei cantieri edili.

