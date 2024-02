Crollo soffitto ingresso Corte Appello Roma, nessun ferito

Parziale crollo del soffitto alla Corte d’Appello di Roma: evacuazione e sospensione delle udienze

La Corte di Appello penale di Roma, situata in via Romeo Romei, è stata evacuata questa mattina a causa del parziale crollo del soffitto nell’androne del palazzo. L’incidente è stato causato dalla rottura di un tubo dell’acqua. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma per precauzione sono state momentaneamente sospese le udienze e le persone presenti all’interno della struttura sono state fatte uscire.

Il procuratore generale della Corte di Appello di Roma, Roberto Felici, che si trovava all’ingresso al momento dell’incidente, ha raccontato di aver sentito il rumore dell’acqua seguito da un tonfo. “Ero all’ingresso della Corte d’Appello quando ho sentito il rumore dell’acqua e dopo pochi secondi un tonfo e ho fatto appena in tempo a spostarmi”, ha dichiarato Felici. L’acqua bollente, probabilmente proveniente dall’impianto di riscaldamento, ha causato il crollo di parte del controsoffitto. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Momentanea sospensione delle udienze e evacuazione precauzionale

A seguito del parziale crollo del soffitto, le udienze presso la Corte di Appello penale di Roma sono state momentaneamente sospese. L’evacuazione della struttura è stata effettuata per garantire la sicurezza di tutte le persone presenti. Nonostante l’assenza di feriti, le autorità hanno ritenuto necessario prendere precauzioni e far uscire le persone dall’edificio.

Indagini in corso per determinare le cause dell’incidente

Attualmente sono in corso le indagini per determinare le cause esatte del parziale crollo del soffitto alla Corte di Appello di Roma. Si ipotizza che l’incidente sia stato causato dalla rottura di un tubo dell’acqua, che ha provocato la fuoriuscita di acqua bollente dall’impianto di riscaldamento. Le autorità competenti stanno lavorando per accertare le responsabilità e adottare eventuali misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti.

In conclusione, la Corte di Appello penale di Roma è stata evacuata a seguito del parziale crollo del soffitto nell’androne del palazzo. Non si sono registrati feriti, ma per precauzione sono state sospese le udienze e le persone presenti all’interno sono state fatte uscire. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e adottare eventuali misure di sicurezza.

