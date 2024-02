Crozza interpreta Jannik Sinner: L’atleta rinuncia a Sanremo per il successo a Montecarlo

Fratelli di Crozza: Jannik Sinner diventa protagonista di uno sketch comico

Il celebre programma televisivo “Fratelli di Crozza” ha introdotto un nuovo personaggio che sta facendo impazzire il pubblico: la maschera esilarante del tennista italiano Jannik Sinner. Il giovane atleta è finito sotto i riflettori dei media dopo aver rifiutato pubblicamente l’invito di Amadeus a partecipare al Festival di Sanremo. Nonostante la sua assenza a Sanremo, Sinner è concentrato sulla sua carriera sportiva e ha già in mente nuovi obiettivi, tra cui la sfida di Montecarlo.

Maurizio Crozza imita Jannik Sinner in uno sketch comico

Maurizio Crozza, noto comico italiano, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel creare momenti di comicità. Questa volta, ha preso di mira il tennista Jannik Sinner, che ha fatto notizia per aver rifiutato l’invito a Sanremo per concentrarsi sulla sua preparazione per il torneo di Montecarlo. Crozza ha indossato una maschera raffigurante il giovane tennista e, con una perfetta mimica facciale e battute taglienti, ha catturato l’essenza di Sinner, regalando al pubblico un momento di comicità irresistibile. La frase iconica “Non posso andare a Sanremo, devo prendere Montecarlo!” è stata ripetuta da Crozza con la stessa cadenza e l’espressione facciale del giovane tennista.

Le critiche ad Jannik Sinner per il suo rifiuto a Sanremo

La diatriba tra Jannik Sinner e Amadeus ha avuto inizio dopo la vittoria del tennista agli Australian Open. Tradizionalmente, gli sportivi più famosi dell’anno vengono invitati a partecipare al Festival di Sanremo come rappresentanti della loro categoria. Tuttavia, nonostante l’invito pubblico di Amadeus su Instagram e in televisione, Sinner ha declinato l’offerta, affermando di doversi allenare e di non avere tempo per partecipare all’evento. Questo rifiuto ha suscitato l’indignazione del pubblico, che ha accusato Sinner di essere arrogante e snob. La questione è diventata un caso mediatico, con diverse personalità che hanno espresso la loro opinione sulla vicenda. L’attrice Anna Falchi, ad esempio, ha criticato Sinner definendolo “poco empatico e freddo”.

