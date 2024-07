Crueltà negli allevamenti di conigli in Messico: le rivelazioni di Animal Equality

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un’indagine sotto copertura condotta da Animal Equality ha portato alla luce condizioni cruente negli allevamenti e nei macelli di conigli in Messico. Ogni anno, oltre 1 milione di conigli vengono macellati in Messico attraverso pratiche che causano loro gravi sofferenze, con violazioni sistematiche delle norme di trasporto e macellazione.

Le prove raccolte da Animal Equality hanno documentato gravi violazioni nelle pratiche di allevamento e macellazione dei conigli in Messico. Gli animali vivono in gabbie anguste che impediscono loro i movimenti naturali, con sovraffollamento estremo, contatto prolungato con urine ed escrementi e mancanza di adeguata ventilazione. Durante i processi di routine, i conigli vengono trattati con brutalità, gettati violentemente nelle gabbie e sottoposti a macellazione senza stordimento, provocando atroci sofferenze.

2. Messico: Si riferisce al paese situato nella parte meridionale del Nord America. Nel contesto dell’articolo, il Messico è evidenziato per le condizioni cruente negli allevamenti e nei macelli di conigli. Il Messico è conosciuto per la sua industria agroalimentare e, pur avendo normative di tutela degli animali, spesso si verificano casi di maltrattamenti verso gli animali da allevamento.

3. Industria del coniglio in Messico: L’industria del coniglio in Messico affronta criticità a livello di benessere animale. Le pratiche crudeli nei confronti dei conigli includono sovraffollamento, mancanza di adeguata ventilazione e l’assenza di norme sul trattamento umano durante la macellazione. Queste condizioni sono oggetto di preoccupazione per organizzazioni come Animal Equality e attirano l’attenzione sul bisogno di riforme nel settore agroalimentare messicano.