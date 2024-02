“CTCF, Fiorello e Amadeus provocano la Rai: Fazio risponde senza mezzi termini”

Amadeus e Fiorello ospiti di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa”

Questa sera, il 4 febbraio, la televisione italiana ha vissuto un momento storico: Amadeus e Fiorello sono stati ospiti di Fabio Fazio nel suo programma “Che Tempo che Fa” sul canale Nove. La notizia è stata annunciata pochi giorni fa, dopo diverse polemiche che hanno coinvolto Fazio e la Rai. Come da tradizione, il vincitore del Festival di Sanremo è solito partecipare al talk show del conduttore il giorno successivo alla vittoria. Tuttavia, quest’anno la Rai ha imposto alcune clausole, tra cui quella che prevede che il primo classificato non possa apparire su altre reti fino a 3 giorni dopo il trionfo. Di conseguenza, a causa del cambio di rete di “Che Tempo che Fa”, Fazio non potrà ospitare il vincitore.

Un po’ di Sanremo a “Che Tempo che Fa”

Questa decisione ha infastidito molto Fabio, che ha preso la mossa dell’azienda come un torto personale. Tuttavia, gli autori del programma si sono subito messi al lavoro per portare comunque un po’ di Sanremo a “Che Tempo che Fa”. Sono riusciti a ottenere un’intervista pre-Sanremo con Amadeus e Fiorello. Così, poco fa, Fazio si è collegato con gli “Amarello” direttamente dalla città ligure, mentre il duo era ironicamente impegnato a guardare la partita tra Inter e Juve.

Battute e distensione tra Fazio e i suoi ospiti

L’intervista è iniziata con una serie di battute sulla diatriba tra Fazio e la Rai. Fiorello ha scherzato dicendo: “Mi hanno detto di non fare tanto”. Fabio ha risposto facendo riferimento al calciatore dell’Inter, Thuram, dicendo: “La maglia del 9 di Thuram non te la faranno passare”. Fiorello ha continuato a stuzzicare il presentatore, ma Fazio ha voluto tendere una mano all’azienda, dichiarando di essere felice di questo segno di distensione e sperando che sia l’inizio di una vera pace. Nel corso dell’intervista, Fiorello ha continuato a prendere in giro Fazio, ma il conduttore ha risposto seccamente dicendo: “Non eri ancora nato quando ero lì”.

Fazio ha lavorato in Rai per oltre 40 anni prima di approdare al Nove lo scorso autunno. Quindi, il comico ha precisato che era tutto uno scherzo e, insieme ad Amadeus, ha ripreso a parlare del Festival di Sanremo, che inizierà tra soli due giorni. Fabio ha fatto un grande in bocca al lupo ad Amadeus e Fiorello per la kermesse musicale, mentre il direttore artistico si è congratulato con lui per il grande successo ottenuto sul Nove.

