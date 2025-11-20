Cultura, Volpi (FDI): Con il “Piano Olivetti per la Cultura” 2,4 milioni per le biblioteche di Roma e provincia

Ultimo aggiornamento il 20 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Un investimento strategico per le biblioteche del Lazio

Il Piano Olivetti per la Cultura, presentato lo scorso dicembre dal Ministero della Cultura, entra nel vivo con un intervento che rafforza in modo deciso la rete delle biblioteche italiane. Sono 4522 le biblioteche che riceveranno i fondi in tutta Italia e ben 181 di queste si trovano nel territorio di Roma e provincia, per un investimento che sfiora i 2,4 milioni di euro.

Come spiegato dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi, l’iniziativa non rappresenta solo un sostegno economico, ma un vero e proprio progetto di rilancio sociale. Le biblioteche, infatti, «ritornano ad essere luoghi centrali per la comunità, punti di riferimento culturali e spazi di aggregazione». Il Piano prevede anche obblighi virtuosi per gli enti beneficiari: almeno il 10% dei fondi dovrà essere investito in editoria locale e ogni biblioteca dovrà organizzare almeno un evento mensile dedicato alla presentazione di libri legati al territorio, con l’obiettivo di valorizzare autori, produzioni culturali e identità locali.

Coerenza con la visione del Governo Meloni

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia portata avanti dal Ministro Giuli e dal Governo Meloni, che punta a sostenere il Made in Italy culturale e lo sviluppo dei piccoli comuni, dei borghi e delle aree interne. Si tratta di un modello che intende unire tutela del patrimonio, promozione dei talenti locali e rigenerazione sociale, dando nuova energia alle comunità.

I comuni della provincia di Roma coinvolti

A beneficiare dei fondi sono numerosi centri della Città Metropolitana di Roma. Nella lista rientrano, tra gli altri: Guidonia, Fiumicino, Pomezia, Tivoli, Velletri, Civitavecchia, Nettuno, Marino, Albano Laziale, Ladispoli, Monterotondo, Ciampino, Cerveteri, Fonte Nuova, Genzano di Roma, Mentana, Frascati, Palestrina, Colleferro, Anguillara Sabazia, Bracciano, Ariccia, Santa Marinella, Rocca di Papa, Fiano Romano, San Cesareo, Lanuvio, Lariano, Palombara Sabina, Monte Compatri, Rocca Priora, Campagnano di Roma, Cave, Capena, Riano, Rignano Flaminio, Subiaco, Monte Porzio Catone, Sacrofano, Manziana, Castel Madama, Labico, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Trevignano Romano, Carpineto Romano, Colonna, Allumiere, San Vito Romano, Mazzano Romano, Nazzano, Roviano, Ciciliano, Monteflavio, Torrita Tiberina, Anticoli Corrado e Filacciano.

Il Piano Olivetti per la Cultura

Il Piano Olivetti per la Cultura si presenta quindi come un investimento concreto e lungimirante, capace di dare nuovo impulso alle biblioteche di Roma e provincia. Un progetto che rafforza la cultura territoriale, promuove la partecipazione e restituisce centralità a spazi fondamentali per la vita sociale e culturale delle comunità del Lazio.