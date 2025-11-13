Cybersicurezza: al Parlamento europeo debutta il Centro Studi della Cyber Security Foundation

Ultimo aggiornamento il 13 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Un nuovo riferimento europeo per sicurezza digitale e sostenibilità

La cybersicurezza europea compie un passo significativo con il debutto a Bruxelles del Centro Studi Cyber Sustainability & Resilience, il nuovo polo di ricerca e analisi strategica promosso dalla Cyber Security Foundation, prima fondazione non profit italiana dedicata al mondo cibernetico. Il Centro nasce con l’obiettivo di sviluppare un modello di sicurezza informatica che sia al tempo stesso efficace, sostenibile e orientato al futuro, integrando la tutela dei dati con la riduzione dell’impatto energetico e la promozione di un’innovazione responsabile.

Attraverso attività di ricerca applicata, sperimentazione sul campo e programmi di formazione, il Centro sviluppa strumenti e indicatori capaci di guidare le istituzioni e le imprese verso una cybersicurezza più matura, in grado di sostenere lo sviluppo digitale senza comprometterne la resilienza.

La presentazione ufficiale al Parlamento europeo

Un evento istituzionale dedicato alla nuova governance digitale europea

Dopo un primo lancio alla Camera dei deputati, il Centro Studi ha scelto il Parlamento europeo come tappa fondamentale del proprio percorso istituzionale. L’evento, promosso dall’onorevole Francesco Torselli (Ecr Group), ha riunito diplomatici, rappresentanti delle istituzioni europee ed esperti del settore per discutere la necessità di una regia comune nella sicurezza digitale dell’Unione.

L’incontro si è aperto con gli interventi dell’ambasciatore Marco Canaparo, rappresentante permanente aggiunto d’Italia presso l’Ue, e dell’onorevole Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo. Al tavolo tecnico hanno partecipato, tra gli altri, Marco Gabriele Proietti, fondatore e presidente della Cyber Security Foundation, Angelo Tofalo, direttore del CTS della Fondazione, Massimo Ravenna, direttore del Centro Studi, Christian D’Cunha della Commissione europea e Fabio Battelli di Deloitte Italia, partner del progetto.

Le sfide della sovranità digitale

Durante il confronto è emersa con forza la criticità della gestione dei dati europei. Torselli ha sottolineato come il 92% dei dati europei sia conservato in data center di proprietà non europea, un fattore che espone il continente a rischi elevati in caso di attacchi informatici o interruzioni dei servizi. La sovranità digitale, secondo il deputato, deve diventare una priorità strategica, supportata da investimenti significativi nella cybersicurezza.

Sberna ha ricordato che il comportamento umano rimane l’anello più fragile del sistema di difesa digitale e che anche le istituzioni europee sono costantemente bersaglio di attacchi. La cybersicurezza, ha ribadito, può essere efficace solo attraverso collaborazione, aggiornamento costante dei protocolli e una rete di responsabilità condivise tra i diversi livelli di governo.

Verso un’Europa più resiliente: sicurezza, efficienza e cooperazione

Il ruolo della Cyber Security Foundation nella nuova architettura digitale

Canaparo ha evidenziato come il funzionamento della società contemporanea dipenda sempre più dalla gestione sicura dei dati e da un quadro normativo capace di adeguarsi alla rapidità dell’evoluzione tecnologica. L’Europa, secondo il diplomatico, deve stringere alleanze con partner affidabili e definire standard comuni per governare la trasformazione digitale nei prossimi decenni. In questo contesto la Cyber Security Foundation svolge un ruolo strategico, fungendo da ponte tra istituzioni, imprese, università e cittadini.

La visione del Centro Studi: la “resilienza sostenibile”

Nel suo intervento, Proietti ha delineato l’approccio del Centro Studi basato sul concetto di resilienza sostenibile, una strategia che unisce sicurezza informatica ed efficienza energetica. Ogni decisione di sicurezza, ha spiegato, deve considerare il ciclo di vita del dato, la trasparenza delle filiere digitali e la progettazione green-by-design delle infrastrutture.

La cybersicurezza non è più un costo, ma un valore ambientale e sociale, una leva che migliora la competitività delle imprese e garantisce la continuità dei servizi essenziali. L’obiettivo è costruire un linguaggio comune e metriche condivise, che permettano all’Europa di rafforzare la propria autonomia digitale e guidare la transizione verso un ecosistema tecnologico più sicuro e responsabile.

Una nuova direzione per la sicurezza digitale europea

Il debutto del Centro Studi Cyber Sustainability & Resilience al Parlamento europeo segna l’inizio di una fase nuova per la cybersicurezza in Europa. Il progetto della Cyber Security Foundation punta a integrare protezione, sostenibilità e resilienza in un unico framework, offrendo strumenti concreti alle istituzioni e alle imprese per affrontare in modo coordinato le sfide del digitale.