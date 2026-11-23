Ultimo aggiornamento il 23 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Cybersicurezza, inclusione digitale e autonomia delle persone con disabilità sono al centro della terza edizione del progetto Lucia, promosso dalla Cyber Security Foundation in collaborazione con Capodarco Impresa Sociale. L’iniziativa, avviata nel 2024, riparte a Roma coinvolgendo 150 ragazzi con disabilità in un percorso di formazione dedicato alla sicurezza online, alla protezione dei dati personali e alla prevenzione delle truffe informatiche.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere i pericoli della rete e utilizzare smartphone, computer e piattaforme digitali in modo più sicuro, consapevole e autonomo.

Sicurezza informatica e disabilità: tre incontri di formazione durante l’anno scolastico

Il nuovo ciclo del progetto Lucia prevede tre incontri formativi distribuiti nel corso dell’anno scolastico. Le attività saranno dedicate all’acquisizione di competenze digitali e alla conoscenza dei principali rischi legati all’utilizzo di Internet.

Dalla tutela della privacy alla gestione dei dati personali, fino al riconoscimento dei messaggi fraudolenti e dei tentativi di truffa online, il percorso punta a rendere la cybersicurezza accessibile anche alle persone con disabilità.

Un’iniziativa che affronta una questione sempre più rilevante: il rischio che la digitalizzazione, anziché favorire l’inclusione, produca nuove forme di esclusione per chi non dispone degli strumenti necessari a utilizzare le tecnologie in autonomia.

Cyber Security Foundation e Capodarco: istituzioni ed esperti insieme per l’inclusione digitale

All’incontro inaugurale hanno partecipato rappresentanti ed esperti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Postale e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Tra gli interventi, quelli di Marco Cervellini, responsabile della consapevolezza dell’ACN, e Giovanni Camarda, ispettore della Polizia di Stato, che hanno approfondito i principali pericoli presenti nell’ambiente digitale e l’importanza della prevenzione.

La collaborazione tra Cyber Security Foundation e Capodarco Impresa Sociale ha inoltre permesso, negli anni, di realizzare un laboratorio informatico attrezzato con computer e tablet, destinato a sostenere le attività di formazione.

Il progetto coinvolge non soltanto i ragazzi con disabilità, ma anche i formatori che li accompagnano, con l’obiettivo di costruire competenze durature e favorire una maggiore indipendenza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici.

Proietti: «La sicurezza digitale non deve essere un privilegio»

A sottolineare il valore sociale del progetto è Marco Gabriele Proietti, fondatore e presidente della Cyber Security Foundation, che richiama l’attenzione sulle disuguaglianze ancora presenti nell’accesso consapevole alle tecnologie.

«Esiste una forma di esclusione digitale che non si misura contando quante persone possiedono uno smartphone, ma osservando quante sono realmente libere di utilizzarlo senza dipendere dagli altri. È su questa distanza che dobbiamo intervenire».

Proietti evidenzia inoltre come la capacità di riconoscere una truffa informatica, proteggere i propri dati personali o comprendere i rischi di una richiesta online possa rappresentare un importante passo verso l’autonomia delle persone con disabilità.

«Con Lucia vogliamo affermare un principio semplice: la sicurezza non deve diventare un privilegio riservato a chi possiede maggiori competenze. Una società può definirsi davvero digitale soltanto quando è capace di rendere accessibili anche gli strumenti per difendersi. E la qualità della nostra innovazione si misura proprio dalla capacità di non lasciare indietro nessuno».

Inclusione digitale e prevenzione delle truffe online: gli obiettivi del progetto Lucia

Il terzo anno di attività conferma l’impegno della Cyber Security Foundation nella promozione di una cultura della sicurezza informatica inclusiva, capace di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.

Attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti della cybersicurezza ed enti del sociale, il progetto Lucia intende contribuire a ridurre il divario digitale e a rafforzare le competenze necessarie per navigare in rete in sicurezza.

Un percorso educativo che mette al centro il diritto all’autonomia digitale e ribadisce un principio fondamentale: la sicurezza online deve essere un’opportunità per tutti, senza barriere.